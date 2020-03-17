Парламент Пермского края готов работать дистанционно

13:51 | 18.03.2020

Депутаты краевого парламента рассмотрят вопрос о порядке деятельности Законодательного собрания при введении в регионе режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.



Опережая возможное развитие событий, связанных с распространением коронавируса, депутаты предусмотрят порядок работы Законодательного собрания в дистанционном режиме. С инициативой выступил спикер краевого парламента Валерий Сухих.



Законопроект предусматривает возможность осуществлять деятельность Законодательного собрания, его комитетов, комиссий, депутатских объединений в дистанционном режиме в период введения на территории Пермского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Такая поправка в закон позволит парламенту оставаться работоспособным, оперативно принимать важные для жизнедеятельности региона решения. На сегодняшний день техническое оснащение Законодательного собрания позволяет обеспечить бесперебойную работу и проведение дистанционного заседания.



Формат дистанционных заседаний краевого парламента предполагает рассмотрение всех вопросов повестки по видеоконференцсвязи, а также заочное голосование по вопросам на базе приложения «Единый виртуальный кабинет депутата» (ЕВКД).



Напомним, что в мае прошлого года было принято постановление о возможности проведения заочного голосования. Такая процедура в краевом парламенте проводилось однажды, в декабре прошлого года, когда депутаты рассматривали федеральную инициативу о проекте «Город трудовой доблести».



Как отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих: «Практика проведения заочных голосований применялась лишь однажды и показала свою работоспособность и эффективность в исключительных условиях. В период чрезвычайной ситуации регион не должен быть парализован, особенно в условиях, когда необходимо принимать важные и определяющие решения. Краевой парламент выражает готовность оперативно работать в любых условиях».



Соответствующую поправку в закон о Законодательном собрании Пермского края рассмотрят 19 марта на пленарном заседании.

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