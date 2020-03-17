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13:31 | 18.03.2020
Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание КЧС по вопросу профилактики коронавируса
В заседании приняли участие заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Александр Зомарев, заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин, прокурор города Перми Виталий Дымолазов, ректор Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Ирина Корюкина, представители администрации Перми, МЧС и других ведомств. С докладами выступили начальники функциональных подразделений администрации Перми.
Так, с 16 марта в школах города было объявлено свободное посещение в рамках реализации плана мероприятий по профилактике заболевания коронавирусом. Для детей, чьи родители выбрали дистанционное обучение, школа организует учебный процесс. На конец дня 17 марта количество школьников, перешедших на дистанционное обучение, составило 3600 человек – это 7% от общего числа школьников. Ряд школ вышли на каникулы по ранее составленному графику, часть – вышли на каникулы досрочно.
Остальные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования продолжили работу в штатном режиме. Предпринимаются дополнительные меры профилактики. Так, в начале смены организованы утренние фильтры, массовые мероприятия отменены. Кроме того, особое внимание уделено дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания. Ведется учет сведений о перемещениях обучающихся и педагогов, нахождение в учреждениях образования лиц, совершивших зарубежные поездки, будет исключено в течение 14 дней со дня возвращения.
В ходе заседания глава Перми Дмитрий Самойлов принял решение отправить школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, в том числе учреждения спорта, на досрочные каникулы с 19 марта. Это профилактическая мера, направленная на предотвращение распространения заболевания. Решение о посещении ребенком детского сада принимают родители.
Меры профилактики введены и в муниципальных учреждениях культуры. С 18 марта приостановили деятельность выставочные центры, библиотеки, театры, культурно-досуговые и концертные центры. Учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность, поручено организовать взаимодействие в электронной форме.
Отдельное внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта. Так, перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Также важно, чтобы водители и кондукторы были защищены индивидуальными средствами защиты – масками и перчатками. Примером для частных перевозчиков в этом случае должен стать МУП «Пермгорэлектротранс». Обработку ежедневно контролирует контрольно-ревизорская служба МУП «Гортранс». Информация собирается в департаменте транспорта администрации Перми и передается в Роспотребнадзор по Пермскому краю. К недобросовестным перевозчикам будут приниматься меры.
Глава города поручил своим заместителям усилить мероприятия по дезинфекции помещений в муниципальных учреждениях. Например, в районных отделах ЗАГС увеличена частота обработки дверных ручек и поверхностей, с сотрудниками проведен инструктаж.
Департаменту экономики и промышленной политики поручено отработать с частными организациями, в том числе общепитом, досуговыми и спортивными учреждениями, меры по усилению дезинфекции. Хозяйствующим субъектам рекомендовано организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования. Предпринимателям напоминают о необходимости помещения в карантин сотрудников, вернувшихся из стран с очагами распространения заболевания. Кроме того, в управляющие компании и ТСЖ направлены письма о необходимости дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, а также стволов мусоропровода и мусороприемных камер. Все места предлагается обрабатывать моюще-дезинфицирующими средствами.
Департаменту социальной политики совместно с волонтерами Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера поручено проработать вопрос помощи одиноким пожилым людям.
Во исполнение распоряжения главы Пермского края Дмитрия Махонина в Перми также введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения коронавируса.
© «Вечерние ведомости»
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