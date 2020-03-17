В Прикамье продолжат создавать доступную среду для инвалидов

13:05 | 18.03.2020

Во вторник, 17 марта, на Совете по делам инвалидов при губернаторе Пермского края обсудили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Сейчас в крае насчитывается порядка 1,5 тыс. объектов, соответствующих потребностям инвалидов. Ежегодно этот показатель увеличивается на 5%. В 2020 году планируется обустроить еще порядка 120. Всего до 2027 года более доступными для людей с ОВЗ станут 2,5 тыс. объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости, спорта, культуры, транспорта.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что создание комфортной среды для людей является приоритетным направлением для краевых властей. По его словам, важно, чтобы как можно больше детей могли заниматься в кружках, секциях, ездить в детские лагеря, чтобы жители с ограничениями по здоровью могли получать образование, профессию, были полноценными членами общества.



Особое внимание в ходе заседания уделили обеспечению доступности общественного транспорта и улично-дорожной сети. По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, основная цель этого направления – обновление подвижного состава, чтобы качество услуг для всех жителей, в том числе маломобильных групп населения, было наиболее комфортным и безопасным.



«Ежемесячно весь транспорт проверяется на работоспособность оборудования для перевозки маломобильных групп населения. В новых контрактах будут предусмотрены все необходимые требования к транспортным средствам, которые должны облегчить перевозку маломобильных групп населения, а также будут предусмотрены штрафные санкции за их несоблюдение. К концу 2020 года 95% автобусов должны быть готовы к перевозке маломобильных групп населения», - подчеркнула она.



Оценка доступности объектов проводится и в муниципальных образованиях региона. Так, 20 муниципалитетов выполнили показатель по доступности приоритетных объектов, среди них Чернушинский, Юрлинский район и город Кудымкар. При этом в Уинском и Карагайском районах нет доступных для инвалидов объектов.



«Просим усилить общественный контроль в этом вопросе, привлекать для корректировки реестра приоритетных объектов общественные организации, - отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. – Именно общественные организации могут и должны быть активными участниками и инициаторами процесса организации доступной среды».



Также особое внимание в ходе Совета уделили обустройству бесплатных парковочных мест для инвалидов в столице Прикамья. Президент общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева отметила, что в связи с тем, что в городе на данный момент оборудовано недостаточное количество парковок для инвалидов, они вынуждены парковаться на других местах. Таким образом они лишаются льготы и вынуждены либо оплатить парковку, либо заплатить штраф. В связи с этим Анастасия Гилева обратилась с просьбой освободить на законодательном уровне от уплаты штрафов машины со знаком «Инвалид», которые припарковались не в специализированных местах, до момента обеспечения достаточного количества соответствующих парковочных мест.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому правительству совместно с администрацией города Перми проработать вопрос и на ближайшем Совете по делам инвалидов представить результаты.



Жители Пермского края могут оставить обратную связь на информационном ресурсе «Карта доступности». Там собрана информация о муниципальных и краевых объектах для людей с ограниченными возможностями здоровья. На этом ресурсе можно оставить сигнал о недоступности объекта, чтобы собственник принял меры для его адаптации. В апреле этого года сервис будет интегрирован с порталом «Управляем вместе».

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