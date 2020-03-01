В Перми открыт весенний сезон «Прогулок с экологом»

18:13 | 17.03.2020

20 марта жителей города приглашают на увлекательную экологическую прогулку со специалистами в сфере лесного хозяйства. На экскурсии можно будет узнать о том, как защитить леса, а также увидеть птиц, живущих здесь.



Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, весенние прогулки посвящены содержанию лесов, подкормке животных и птиц, особенностям природных территорий.



21 марта во всем мире празднуется Международный день защиты лесов или Всемирный день защиты лесов, который был учрежден в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения этой даты выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН.



В честь этого события 20 марта в 15:00 в Черняевском лесу сотрудники управления по экологии совместно с ФГБУ «Рослесинфорг» организуют экологическую экскурсию. Место сбора – визит-центр Черняевского участкового лесничества (микрорайон Парковый, улица Подлесная).



Представители ФГБУ «Рослесинфорг», начальник отдела лесов и ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации Перми Максим Куликов и специалист управления Денис Исаков расскажут гостям об особенностях защиты лесов и особо охраняемых природных территорий, а также о птицах, которые здесь живут.

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