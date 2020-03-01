В Перми порядка 1300 школьников выбрали дистанционную форму обучения

17:58 | 17.03.2020

С 16 марта в школах города объявлено свободное посещение в рамках реализации плана мероприятий по профилактике заболевания коронавирусом. Для детей, чьи родители выбрали дистанционное обучение, школа организует учебный процесс.



На данный момент родители 1321 школьника приняли решение обучать детей дистанционно. Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, формат оказания услуги дистанционного образования каждая школа определяет самостоятельно.



- Это могут быть стандартные решения. Например, у всех учащихся есть электронный дневник – эта платформа позволяет прикреплять обучающие видеоролики, давать задания и проверять их дистанционно. Часть школ будут использовать именно этот ресурс как основной, - сообщила начальник управления стратегического планирования департамента образования администрации Перми Оксана Чеклецова.



Кроме того, в 30% школ города при реализации программы дистанционного обучения будут использованы федеральные платформы «Мобильное электронное образование» и «Российская электронная школа». Эти системы позволяют вести обучение по разным программам с уже готовыми вариантами заданий и обучающего контента. Также школам предложено воспользоваться платформой https://dist.permedu.ru/, разработанной ранее департаментом образования для реализации дистанционных курсов уникальных школ. Педагоги могут самостоятельно загружать онлайн-курс, контрольно-измерительные материалы и вести проверку работ, используя виртуальную обучающую среду системы moodle. Использование дистанционных форм обучения не исключает проведения контрольно-срезовых мероприятий по пройденным темам.



- Мы не исключаем альтернативные источники – это youtube-каналы, мессенджеры и социальные сети, в которых точно также можно выстроить онлайн-обучение. Дистанционный формат обучения – это не только выполнение заданий, должно быть организовано получение ребенком нового знания, школьник не должен быть лишен возможности освоить новый материал. Поэтому любое решение в первую очередь должно быть адаптировано под возрастные особенности детей, - подчеркнула Оксана Чеклецова.



Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителю необходимо проинформировать о своем намерении образовательную организацию. Это можно сделать в письменном или электронном виде, направив уведомление через школьный сайт, а также устно – проинформировав об этом классного руководителя. После этого с каждым родителем, сообщившим о намерении получать образование дистанционно, будет обсуждаться формат предоставления данной услуги. По вопросам организации дистанционного обучения в школах Перми с 16 марта в департаменте образования работает горячая телефонная линия. Вопросы принимаются по телефону 212-70-50 ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

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