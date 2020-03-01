Пермь: новости дня
17:58 | 17.03.2020
В Перми порядка 1300 школьников выбрали дистанционную форму обучения
На данный момент родители 1321 школьника приняли решение обучать детей дистанционно. Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, формат оказания услуги дистанционного образования каждая школа определяет самостоятельно.
- Это могут быть стандартные решения. Например, у всех учащихся есть электронный дневник – эта платформа позволяет прикреплять обучающие видеоролики, давать задания и проверять их дистанционно. Часть школ будут использовать именно этот ресурс как основной, - сообщила начальник управления стратегического планирования департамента образования администрации Перми Оксана Чеклецова.
Кроме того, в 30% школ города при реализации программы дистанционного обучения будут использованы федеральные платформы «Мобильное электронное образование» и «Российская электронная школа». Эти системы позволяют вести обучение по разным программам с уже готовыми вариантами заданий и обучающего контента. Также школам предложено воспользоваться платформой https://dist.permedu.ru/, разработанной ранее департаментом образования для реализации дистанционных курсов уникальных школ. Педагоги могут самостоятельно загружать онлайн-курс, контрольно-измерительные материалы и вести проверку работ, используя виртуальную обучающую среду системы moodle. Использование дистанционных форм обучения не исключает проведения контрольно-срезовых мероприятий по пройденным темам.
- Мы не исключаем альтернативные источники – это youtube-каналы, мессенджеры и социальные сети, в которых точно также можно выстроить онлайн-обучение. Дистанционный формат обучения – это не только выполнение заданий, должно быть организовано получение ребенком нового знания, школьник не должен быть лишен возможности освоить новый материал. Поэтому любое решение в первую очередь должно быть адаптировано под возрастные особенности детей, - подчеркнула Оксана Чеклецова.
Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителю необходимо проинформировать о своем намерении образовательную организацию. Это можно сделать в письменном или электронном виде, направив уведомление через школьный сайт, а также устно – проинформировав об этом классного руководителя. После этого с каждым родителем, сообщившим о намерении получать образование дистанционно, будет обсуждаться формат предоставления данной услуги. По вопросам организации дистанционного обучения в школах Перми с 16 марта в департаменте образования работает горячая телефонная линия. Вопросы принимаются по телефону 212-70-50 ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:30 | 17.03.2020
Орджоникидзевский район Перми в 2020 году отмечает 80-летний юбилей
19:20 | 17.03.2020
Все коммунальные службы Прикамья работают в режиме повышенной готовности
19:05 | 17.03.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге закроют больницу №40
18:58 | 17.03.2020
В Екатеринбурге проходит практический семинар по трезвенному просвещению
18:40 | 17.03.2020
Комиссия МЧС проведет проверку готовности к половодью и пожарам в Свердловской области
18:13 | 17.03.2020
В Перми открыт весенний сезон «Прогулок с экологом»
17:58 | 17.03.2020
В Перми порядка 1300 школьников выбрали дистанционную форму обучения
17:41 | 17.03.2020
В Екатеринбурге пройдёт митинг против конституционной реформы в России
17:27 | 17.03.2020
Участок трассы Пермь – Екатеринбург перекроют для автомобильного движения в сторону уральской столицы
17:04 | 17.03.2020
В сети появилось видео, как в Екатеринбурге курьер «Яндекс.Еды» складывал продукты из мусорки в фирменную сумку
17:02 | 17.03.2020
В Прикамье ожидается похолодание и сильный ветер
16:43 | 17.03.2020
В столице Урала подтвердили первый случай нового коронавируса
15:52 | 17.03.2020
Свердловские власти рекомендуют жителям ограничить поездки по России
15:26 | 17.03.2020
В Екатеринбурге скончалась женщина, получившая ножевое ранение на детской площадке
14:40 | 17.03.2020
Ближайший матч свердловского ФК «Урал» сорвался из-за запрета на проведение спортивных мероприятий
14:17 | 17.03.2020
На въездах в столицу Урала установят новые камеры
13:51 | 17.03.2020
Ради трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма сносят дома
13:30 | 17.03.2020
В Екатеринбурге мошенники торгуют медицинскими масками через интернет
13:28 | 17.03.2020
Южноуральцы могут получить бесплатные консультации юриста
13:08 | 17.03.2020
Свердловские металлурги опубликовали видеоотчёт о природоохранной деятельности на Северном Урале
13:03 | 17.03.2020
В Кольцово вводится прямой рейс Екатеринбург – Советский
12:53 | 17.03.2020
Минздрав Прикамья разъясняет порядок тестирования на коронавирус
12:45 | 17.03.2020
В Нижнем Тагиле введены дополнительные меры защиты против коронавируса
12:44 | 17.03.2020
В Прикамье наградили социальных работников за работу с детьми
12:38 | 17.03.2020
В Перми продолжается прием заявок на участие в конкурсе видеороликов, посвященных 75-летию Победы
12:26 | 17.03.2020
В Екатеринбурге осужден воришка дамских сумочек
12:19 | 17.03.2020
В Пермском крае зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом