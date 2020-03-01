В Прикамье ожидается похолодание и сильный ветер

17:02 | 17.03.2020

МЧС Пермского края предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.



17-18 марта в крае возможен мокрый снег, гололедица на дорогах, юго-западный, западный ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Ночью столбик термометра может упасть до -15°C, днем 18 марта будет от -1°C до +4°C. Краевое МЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность, избегать линий электропередач, конструкций, деревьев, быть бдительными на дорогах.

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