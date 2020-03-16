Минздрав Прикамья разъясняет порядок тестирования на коронавирус

12:53 | 17.03.2020

В связи с введенным в Прикамье режимом повышенной готовности министерство здравоохранения Пермского края разъясняет порядок обследования на COVID-19.



Обследование назначается медицинскими работниками в случае:



1. прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;



2. наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19;



3. наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.



Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», телефон для справок: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.



Напоминаем, что жителям Пермского края, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, по прибытию в регион необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней - инкубационный период заболевания.



Во время вынужденного отсутствия на работе заработная плата. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии, Германии, Испании и Франции, и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона. Минздрав просит с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, соблюдать предписания врачей и не покидать свои дома.



Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края (342) 258-07-87 с 8.00 до 20.00.



Всем жителям края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми. Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача.

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