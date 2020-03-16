В Пермском крае зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом

12:19 | 17.03.2020

Оперативный штаб: выполнение правил по наблюдению и карантину позволили своевременно выявить заболевшего, вернувшегося из неблагополучной страны.



Роспотребнадзор установил второй случай заболевания жителя Пермского края коронавирусом. Это женщина, которая вместе с супругом была госпитализирована в специальную боксированную палату инфекционной больницы. У супруга были отобраны пробы, результат – отрицательный.



По словам медиков, лечение проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты.



Как пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, они были изолированы вдвоем: один как заболевший, второй как контактное лицо еще несколько дней назад. «Они были под нашим контролем с самого начала. Состояние женщины удовлетворительное», - отметила министр.



Напомним, 13 марта Роспотребнадзором был установлен первый случай заболевания пермяка коронавирусом. 10 марта заболевший мужчина вернулся из Франции. После этого под наблюдение Роспотребнадзора и краевого минздрава были взяты все пассажиры данного авиарейса. Близ сидящие пассажиры были помещены в изоляцию на дому, у них были забраны пробы на коронавирус.



«Подозрение на заболевание у женщины, до этого 3 месяца проживавшей в Швейцарии, было выявлено при наблюдении. Таким образом, соблюдение правил наблюдения и изоляции, со стороны пациента и медицинских работников позволило своевременно обнаружить заболевание и начать лечение. Жалоб на здоровье у других пассажиров не зафиксировано», - сообщила Оксана Мелехова.



Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.



Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.



Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8.00 до 20.00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68.

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