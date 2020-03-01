В Перми планируют оборудовать еще одну экологическую тропу

19:23 | 16.03.2020

Новая экотропа появится на территории Серебрянского парка. Городские власти совместно с общественниками и представителями предприятий хотят обустроить здесь поляну, установить арт-объекты и информационные стенды.



В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми прошла рабочая встреча по реализации проекта «Серебрянский парк» в рамках проекта «Пермь – город рек». Планируется создание экологической тропы на территории Серебрянского парка в образовательных, воспитательных, рекреационных целях для жителей Индустриального и Свердловского районов. Парк находится на месте «мичуринских садов», основателем которых является известный пермский озеленитель Валентин Миндовский, он имеет богатое разнообразие зеленых насаждений и объектов природного значения. Сроки реализации проекта – с февраля по ноябрь 2020 года. Проект организован пермским отделением ПАО «Сибур-Химпром» в рамках конкурса социальных проектов «Формула хороших дел-2020».



На встрече присутствовали начальник управлении по экологии и природопользованию администрации Перми Илюса Збруева, председатель совета Пермского городского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Зоя Ильинская, ученые и представители общественности.



После обсуждения этапов реализации проекта было принято решение о взаимодействии городских властей и организаторов проекта в части очистки береговых полос реки Данилихи. Кроме того, сотрудники городского управления по экологии и природопользованию планируют провести ее обследование и оказать консультативную помощь в организации экотропы.



Идея создания экологической тропы принадлежат члену совета Пермского городского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Раисе Маматовой.



На первом этапе проекта планируется провести научно-исследовательские работы, очистку территории и родника от мусора, разработку и оснастку тропиночной сети. Далее предстоит обустройство имеющейся естественной поляны, установка различных арт-объектов и малых архитектурных форм, информационных стендов и аншлагов на экологической тропе, подготовка программ и проведение экскурсий для разных возрастов.



Организатор проекта – Пермское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Партнерами выступают администрация Перми, городская Дума, ПГНИУ, Пермский агропромышленный техникум, школа №94 и другие.

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