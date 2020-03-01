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17:25 | 16.03.2020

Глава Перми Дмитрий Самойлов инициировал ряд кадровых изменений в администрации города

Кандидатура Сергея Касаткина предложена на должность первого замглавы администрации Перми. Виктор Агеев станет заместителем главы администрации города – начальником управления капитального строительства.

Кандидатура Сергея Касаткина предложена главой Перми Дмитрием Самойловым, по согласованию с главой Пермского края Дмитрием Махониным, на должность первого заместителя главы администрации города. На ближайшем заседании Пермской городской Думы этот вопрос будет рассмотрен депутатами, в настоящее время готовится необходимый пакет документов. Сергей Касаткин будет курировать исполнение национальных проектов на территории Перми, а также обеспечит синхронизацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города с национальными проектами. Под его управление перейдут такие функциональные подразделения администрации Перми, как департамент планирования и мониторинга, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики.

Сергей Валерьевич Касаткин родился в Перми в 1971 году. В 1994 году окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и управление». До настоящего времени занимал должность первого заместителя главного управляющего директора ООО «НОВОГОР-Прикамье». В компании Сергей Касаткин курировал блок, связанный с инвестициями и развитием компании. Он зарекомендовал себя как грамотный управленец, который способен усилить команду администрации Перми. Кроме того, у Сергея Касаткина имеется опыт работы в сфере муниципальной и государственной службы – ранее он занимал должности начальника департамента ЖКХ администрации Перми и начальника управления ЖКХ Пермской области.

Нынешний первый заместитель главы Перми Виктор Агеев будет назначен на должность заместителя главы администрации города Перми – начальника управления капитального строительства. Сейчас в краевой столице строится значительное количество объектов в рамках национальных проектов с привлечением федерального финансирования. Например, в рамках нацпроекта «Демография» началось строительство 4 детских садов. В рамках нацпроекта «Образование» возводится новый корпус гимназии №3 в Орджоникидзевском районе и новый корпус школы №93 в Свердловском районе. Также идет капитальный ремонт школы №127. Задача Виктора Агеева – усилить работу ведомства. Начальник управления капитального строительства Константин Горячих перейдет на должность заместителя начальника управления.

Также Виктор Агеев продолжит курировать работу управления по экологии и природопользованию.

Кроме того, с 16 марта управление организационно-методической работы администрации Перми возглавила Линара Токарева, до этого времени занимавшая должность начальника отдела по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата гордумы.

© «Вечерние ведомости»

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