Пермь: новости дня
16:58 | 16.03.2020
В Пермском крае фермеры смогут получить поддержку в рамках нацпроекта
Для того чтобы фермеры могли подготовиться к сдаче пакетов документов, запланировано несколько мероприятий. Об этом на семинаре-совещании, посвященном мерам государственной поддержки для малых форм хозяйствования, рассказала директор Центра компетенций Наталья Новикова. Начинающие сельхозтоваропроизводители получат гранты на общую сумму почти 127 млн рублей, для животноводческих ферм предусмотрено 61,6 млн рублей, для кооперативов – 60 млн рублей и еще 51 млн рублей в рамках нацпроекта.
На совещании участников проинформировали о порядке предоставления грантов начинающим фермерам, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
С 15 апреля должен стартовать прием документов от начинающих фермеров. Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - 3 млн рублей, для иных видов сельскохозяйственной деятельности - 1,5 млн. рублей.
Документы от сельскохозяйственных потребительских кооперативов, семейных животноводческих ферм начнут принимать с 6 апреля. Для кооператива предельный размер гранта равен 30 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм максимально можно получить 10 млн рублей.
Кроме того, второй год подряд фермеры Пермского края могут получить грант «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному Владимиром Путиным. Здесь максимальный размер гранта составляет до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства либо до 4 млн рублей, если хозяйство намерено внести средства в неделимый фонд кооператива. Планируется, что прием документов на этот вид поддержки начнется 15 июня.
Более подробная информация о доступных мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей доступна на официальном сайте минсельхозпрода - https://agro.permkrai.ru/.
Напомним, в 2019 году в регионе поддержку получили 58 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 227,1 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:40 | 16.03.2020
В Екатеринбурге пройдет выставка коллекции графики Сальвадора Дали
19:23 | 16.03.2020
В Перми планируют оборудовать еще одну экологическую тропу
19:16 | 16.03.2020
В Перми утвержден порядок предоставления субсидий владельцам НТО на возмещение части затрат
19:05 | 16.03.2020
В Екатеринбурге 1 апреля закроется Зеленая роща
18:44 | 16.03.2020
РМК ежегодно тратит на экологические проекты по миллиарду рублей
18:19 | 16.03.2020
На трамвайной ветке до Пышмы из Екатеринбурга уложили первые рельсы
18:09 | 16.03.2020
Салоны общественного транспорта Пермского края будут дезинфицировать на каждой конечной остановке
17:51 | 16.03.2020
В Перми на Компросе ведется устройство ливневой канализации
17:45 | 16.03.2020
Митрополит Кирилл встретился с послом США в России
17:25 | 16.03.2020
Глава Перми Дмитрий Самойлов инициировал ряд кадровых изменений в администрации города
17:05 | 16.03.2020
В екатеринбургской полиции готовятся возбудить уголовные дела по факту поджогов МКД на Уралмаше
17:00 | 16.03.2020
С начала февраля в Свердловской области обследовали 5298 проб на наличие коронавируса
16:58 | 16.03.2020
В Пермском крае фермеры смогут получить поддержку в рамках нацпроекта
16:23 | 16.03.2020
В Екатеринбурге отменены соревнования по шахматам для детей
16:12 | 16.03.2020
В Свердловской области начались работы по подрыву льда
15:48 | 16.03.2020
В Екатеринбурге отмечают столетие Республики Татарстан
15:23 | 16.03.2020
Володин попросил прокуратуру и полицию взять под контроль ситуацию с пожарами в Екатеринбурге
15:12 | 16.03.2020
Бывший начальник районного отдела судебных приставов Екатеринбурга может получить 11 лет колонии
15:03 | 16.03.2020
В Перми создается оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса
14:56 | 16.03.2020
Пермь заняла шестое место в рейтинге Минстроя России «IQ городов»
14:52 | 16.03.2020
В Прикамье закрыто движение по пяти ледовым переправам
14:46 | 16.03.2020
В Екатеринбурге открыли молодежное отделение Почты России
14:40 | 16.03.2020
В департаменте образования Перми открыта горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение
14:33 | 16.03.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил Евгения Куйвашева с днем рождения
14:28 | 16.03.2020
В Екатеринбурге введут ограничительные меры в аэропорту и на вокзалах из-за ситуации с коронавирусом
14:17 | 16.03.2020
В октябре в Екатеринбурге откроется музей Левитана
14:14 | 16.03.2020
«Горьковка» приглашает на поэтический вечер и презентацию книги
13:59 | 16.03.2020
Екатеринбургский «Ельцин Центр» посетит посол США в России
13:53 | 16.03.2020
Для съёмок мультика про кабель в Екатеринбурге скупили весь пластилин
13:45 | 16.03.2020
Пермским предпринимателям помогут продавать товары через YouTube
13:39 | 16.03.2020
«Смотрящего» за Верхней Салдой отправили в СИЗО
13:25 | 16.03.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург будет затруднено движение из-за ремонта
13:18 | 16.03.2020
Школы Прикамья могут перейти на свободное посещение
13:10 | 16.03.2020
В Перми должники за тепло лишились автомобилей и ноутбуков