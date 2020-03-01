В Пермском крае фермеры смогут получить поддержку в рамках нацпроекта

16:58 | 16.03.2020

В Прикамье началась подготовка к участию фермеров в конкурсах на получение грантов. В 2020 году сельхозтоваропроизводители региона могут получить гранты на 300 млн рублей, из них более 50 млн составят гранты по национальному проекту.



Для того чтобы фермеры могли подготовиться к сдаче пакетов документов, запланировано несколько мероприятий. Об этом на семинаре-совещании, посвященном мерам государственной поддержки для малых форм хозяйствования, рассказала директор Центра компетенций Наталья Новикова. Начинающие сельхозтоваропроизводители получат гранты на общую сумму почти 127 млн рублей, для животноводческих ферм предусмотрено 61,6 млн рублей, для кооперативов – 60 млн рублей и еще 51 млн рублей в рамках нацпроекта.



На совещании участников проинформировали о порядке предоставления грантов начинающим фермерам, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



С 15 апреля должен стартовать прием документов от начинающих фермеров. Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - 3 млн рублей, для иных видов сельскохозяйственной деятельности - 1,5 млн. рублей.



Документы от сельскохозяйственных потребительских кооперативов, семейных животноводческих ферм начнут принимать с 6 апреля. Для кооператива предельный размер гранта равен 30 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм максимально можно получить 10 млн рублей.



Кроме того, второй год подряд фермеры Пермского края могут получить грант «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному Владимиром Путиным. Здесь максимальный размер гранта составляет до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства либо до 4 млн рублей, если хозяйство намерено внести средства в неделимый фонд кооператива. Планируется, что прием документов на этот вид поддержки начнется 15 июня.



Более подробная информация о доступных мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей доступна на официальном сайте минсельхозпрода - https://agro.permkrai.ru/.



Напомним, в 2019 году в регионе поддержку получили 58 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 227,1 млн рублей.

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