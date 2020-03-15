Пермь: новости дня
15:03 | 16.03.2020
В Перми создается оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение, в соответствии с которым с 15 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. Напомним, 13 марта Роспотребнадзор Пермского края установил первый единичный случай заболевания пермяка коронавирусом. Режим повышенной готовности позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.
Во исполнение распоряжения руководителя региона, глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Лидии Королевой создать в городе оперативную группу по предотвращению распространения коронавируса. Разрабатывается план мероприятий по профилактике заболевания, ряд мер уже введен на территории Перми.
Так, первоочередной мерой стал переход школьников с 16 марта на дистанционное обучение. Решение о том, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома, принимают родители.
Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования продолжают работу в штатном режиме, но предпринимаются дополнительные меры профилактики. В начале смены организованы утренние фильтры, массовые мероприятия отменены. Кроме того, особое внимание уделяется дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания. Будет вестись учет сведений о перемещениях обучающихся и педагогов, нахождение в учреждениях образования лиц, совершивших зарубежные поездки, будет исключено в течение 14 дней со дня возвращения.
Дмитрий Самойлов поручил департаменту образования на постоянной основе вести мониторинг утреннего фильтра в детских садах и школах Перми.
Отдельное внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта. На встрече с перевозчиками, которая состоялась утром 16 марта, поставлена задача проводить санитарную обработку подвижного состава на конечных остановках маршрутов и в конце смены в депо. Особое внимание следует уделять дезинфекции поручней. Такая работа уже проводится в городских трамваях и автобусах. МУП «Пермгорэлектротранс» в данном случае должен быть примером для частных перевозчиков. Глава города поручил департаменту транспорта контролировать процесс обработки общественного транспорта. По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, за обработкой автобусов и трамваев будет следить контрольно-ревизорская служба «Гортранса».
Также во время действия режима повышенной готовности на территории Пермского края, в том числе в Перми, отменяются все международные, межрегиональные спортивные, культурные, научные, общественные мероприятия с численностью участников более 1000 человек.
Данные меры должны выполняться всеми муниципальными подведомственными учреждениями и организациями.
Также глава города распорядился минимизировать служебные командировки муниципальных служащих за пределы Пермского края.
Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми. Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258-07-87 с 8:00 до 20:00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам:8 (342) 236-41-52, 208-34-68.
© «Вечерние ведомости»
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