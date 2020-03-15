В Прикамье закрыто движение по пяти ледовым переправам

14:52 | 16.03.2020

Еще шесть пока открыты.



По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, в Кунгурском районе в связи с погодными условиями закрыта ледовая переправа, соединяющая село Насадка с деревней Мостовая. Ранее были закрыты еще четыре: для проезда автомобилей в Оханском районе (поселок Юго-Камский и город Оханск); для проезда автомобилей в Кунгурском районе через реку Сылва вблизи села Троица (село Троица - поселок Ильича), предназначенная для проезда автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн. Переправа через залив «Боровская волжанка», поселок Усть-Боровая, и переправа через р. Кама, поселок Нижний склад (переправы грузоподъемностью до 45 тонн, являлись технологическими, организатор Соликамскбумпром).



В Пермском крае для передвижения транспорта открыты еще шесть переправ:



- через реку Кама переправа, соединяющая урочище Лугдын - поселок Кебраты, предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 25 тонн;



- через реку Кама переправа, соединяющая поселок Касимовка - поселок Верхняя старица, предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 30 тонн;



- через реку Кама переправа, соединяющая урочище Пернояг - поселок Гайны, предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 35 тонн;



- через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского муниципального района (грузоподъемность до 10 тонн);



- переправа в Соликамском городском округе (поселок Тюлькино с деревней Тюлькино);



- переправа через реку Коса, соединяющая населенные пункты Усть-Коса - Коса.



Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует пользоваться только оборудованными ледовыми переправами после их официального открытия.



В случае происшествия незамедлительно сообщайте по телефонам «101» или «112».

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