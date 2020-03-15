«Горьковка» приглашает на поэтический вечер и презентацию книги

14:14 | 16.03.2020

17 марта в 18:00 в библиотеке начнется поэтический вечер «Хотеть касаться».



Библиотека приглашает на молодежный поэтический вечер в двух частях: основная программа и открытый микрофон. В ходе основной программы заранее записавшиеся смогут прочесть свое стихотворение или любого другого поэта. Каждый получит небольшой сувенир. Запись в сообщениях группы vk.com/gzhsl. Открытый микрофон - это свободная часть вечера. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 12+.



19 марта в 17:00 состоится презентация книги «Солнечный мессия Древнего Египта». «Горьковка» приглашает познакомиться с творчеством уроженца Соликамска Михаила Потапова – художника-иконописца, египтолога, автора живописного цикла «Эхнатониана». Михаил Потапов участвовал в оформлении древнеегипетского отдела Эрмитажа, был сотрудником Дарвиновского музея в Москве. Второе издание книги Потапова «Солнечный мессия Древнего Египта» представит директор музея-квартиры М. Потапова в Соликамске Сергей Лапин – ученик и правопреемник наследия художника. Гости презентации увидят картины М. Потапова, предоставленные музеем. Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), 12+.



19 марта в 18:00 встретится клуб «Человек и мир»: Татьяна Пермякова представит новую книгу «Пестрые рассказы». Татьяна Пермякова – постоянный участник клуба, путешественник, филолог, писатель. О себе она рассказывает: «Я автор семи книг, шесть из них - деревенская проза, незатейливые истории о жизни в уральской глубинке. В книге «Тихим вечером» напечатана автобиографическая повесть «Неглавные события жителей Казанского». Кроме художественной прозы пишу очерки, эссе о Пермском крае. Итогом путешествий стало краеведческое издание «Когда меня не было дома». Сейчас работаю над второй подобной книгой». Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.



19 марта в 18:30 начнется встреча клуба путешественников и волонтеров. Тема - «Мое открытие Америки. Встреча первая». Модератор - Нина Палехова. Встреча посвящена познавательному путешествию по восточным штатам США: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Филадельфия; Ниагарский водопад, озеро Сенека, остров Лонг Айленд; индейцы, пилигримы, амиши и др. Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.

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