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13:45 | 16.03.2020

Пермским предпринимателям помогут продавать товары через YouTube

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и краевой минпромторг и запускает серию бесплатных мастер-классов для предпринимателей и самозанятых, где эксперты научат создавать видеоконтент, одностраничные сайты (лендинги) и делать продажи через YouTube.

Digital-эксперт, руководитель IT-пространства «Кодология» и директор фестиваля программирования Digital Wave Ольга Димитрашко на мастер-классах «Сам себе дизайнер» 19 марта научит делать видео-контент для социальных сетей, а уже 25 марта разберет создание лендингов, расскажет про возможности онлайн-ресурсов и сервисов для работы с визуальным контентом.

Мастер-класс «YouTube для бизнеса, или Зачем туда идут миллионеры» 20 марта проведет эксперт по запуску и продвижению YouTube-каналов для предпринимателей, мастер видеоблогинга, преподаватель факультета информационных технологий института РМЦПК и учебного центра Технопарка Роман Иващенко. Расскажет, как обойтись без дорогостоящих съемок, монетизировать канал и привлекать через него клиентов, поможет оптимизировать видеоролики под поисковые системы Google и Яндекс.

18 и 24 марта корпоративный тренер «ЭР-Телеком холдинг» и «Ростелеком» Ирина Ракитская проведет мастер-классы по эффективным B2C продажам. Эксперт подскажет, как собирать информацию о клиенте с помощью правильных вопросов и техник активного слушания, работать с возражениями и налаживать бизнес-процессы от первого контакта до завершения сделки.

«Бесплатно учиться у профессионалов, за советами которых охотятся на рынке, у пермских предпринимателей есть возможность благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это будет полезно, если на начальном этапе у малого бизнеса нет серьезных ресурсов, чтобы нанять дизайнера, видеооператоратора или монтажера», — говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Встречи с экспертами пройдут в центре «Мой бизнес» (Окулова, 75, к1). При поддержке краевого минпромторга специалисты планируют обучить более 150 начинающих и действующих предпринимателей. Количество мест ограничено, на сайте центра открыта регистрация на события: https://msppk.ru/events/.

Напомним, в 2019 году почти 400 человек стали предпринимателями при поддержке центра «Мой бизнес». Согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году центр «Мой бизнес» должен охватить 10% субъектов МСП, а количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку, должно составить 6,5 тысячи.

© «Вечерние ведомости»

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