Пермь: новости дня
13:45 | 16.03.2020
Пермским предпринимателям помогут продавать товары через YouTube
Digital-эксперт, руководитель IT-пространства «Кодология» и директор фестиваля программирования Digital Wave Ольга Димитрашко на мастер-классах «Сам себе дизайнер» 19 марта научит делать видео-контент для социальных сетей, а уже 25 марта разберет создание лендингов, расскажет про возможности онлайн-ресурсов и сервисов для работы с визуальным контентом.
Мастер-класс «YouTube для бизнеса, или Зачем туда идут миллионеры» 20 марта проведет эксперт по запуску и продвижению YouTube-каналов для предпринимателей, мастер видеоблогинга, преподаватель факультета информационных технологий института РМЦПК и учебного центра Технопарка Роман Иващенко. Расскажет, как обойтись без дорогостоящих съемок, монетизировать канал и привлекать через него клиентов, поможет оптимизировать видеоролики под поисковые системы Google и Яндекс.
18 и 24 марта корпоративный тренер «ЭР-Телеком холдинг» и «Ростелеком» Ирина Ракитская проведет мастер-классы по эффективным B2C продажам. Эксперт подскажет, как собирать информацию о клиенте с помощью правильных вопросов и техник активного слушания, работать с возражениями и налаживать бизнес-процессы от первого контакта до завершения сделки.
«Бесплатно учиться у профессионалов, за советами которых охотятся на рынке, у пермских предпринимателей есть возможность благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это будет полезно, если на начальном этапе у малого бизнеса нет серьезных ресурсов, чтобы нанять дизайнера, видеооператоратора или монтажера», — говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.
Встречи с экспертами пройдут в центре «Мой бизнес» (Окулова, 75, к1). При поддержке краевого минпромторга специалисты планируют обучить более 150 начинающих и действующих предпринимателей. Количество мест ограничено, на сайте центра открыта регистрация на события: https://msppk.ru/events/.
Напомним, в 2019 году почти 400 человек стали предпринимателями при поддержке центра «Мой бизнес». Согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году центр «Мой бизнес» должен охватить 10% субъектов МСП, а количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку, должно составить 6,5 тысячи.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:48 | 16.03.2020
В Екатеринбурге отмечают столетие Республики Татарстан
15:23 | 16.03.2020
Володин попросил прокуратуру и полицию взять под контроль ситуацию с пожарами в Екатеринбурге
15:12 | 16.03.2020
Бывший начальник районного отдела судебных приставов Екатеринбурга может получить 11 лет колонии
15:03 | 16.03.2020
В Перми создается оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса
14:56 | 16.03.2020
Пермь заняла шестое место в рейтинге Минстроя России «IQ городов»
14:52 | 16.03.2020
В Прикамье закрыто движение по пяти ледовым переправам
14:46 | 16.03.2020
В Екатеринбурге открыли молодежное отделение Почты России
14:40 | 16.03.2020
В департаменте образования Перми открыта горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение
14:33 | 16.03.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил Евгения Куйвашева с днем рождения
14:28 | 16.03.2020
В Екатеринбурге введут ограничительные меры в аэропорту и на вокзалах из-за ситуации с коронавирусом
14:17 | 16.03.2020
В октябре в Екатеринбурге откроется музей Левитана
14:14 | 16.03.2020
«Горьковка» приглашает на поэтический вечер и презентацию книги
13:59 | 16.03.2020
Екатеринбургский «Ельцин Центр» посетит посол США в России
13:53 | 16.03.2020
Для съёмок мультика про кабель в Екатеринбурге скупили весь пластилин
13:45 | 16.03.2020
Пермским предпринимателям помогут продавать товары через YouTube
13:39 | 16.03.2020
«Смотрящего» за Верхней Салдой отправили в СИЗО
13:25 | 16.03.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург будет затруднено движение из-за ремонта
13:18 | 16.03.2020
Школы Прикамья могут перейти на свободное посещение
13:10 | 16.03.2020
В Перми должники за тепло лишились автомобилей и ноутбуков
13:05 | 16.03.2020
Неделя в Перми будет прохладной
13:02 | 16.03.2020
Первый из 11 тысяч: ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» признан лучшим жилым комплексом России
12:37 | 16.03.2020
В Екатеринбурге переносится закрытие «Зеленой рощи»
12:23 | 16.03.2020
В Каменске-Уральском осуждены полицейские, пытавшие подростков
11:33 | 16.03.2020
На Режевском тракте в ДТП пострадали мать с малолетним сыном
11:09 | 16.03.2020
В Свердловской области чиновницу оштрафовали за пьяное вождение
10:44 | 16.03.2020
У жителя Екатеринбурга тест на коронавирус оказался положительным
09:57 | 16.03.2020
Неделя в Екатеринбурге началась с семибалльных пробок
09:40 | 16.03.2020
Ночью в Екатеринбурге горела насосная станция «Водоканала»
09:21 | 16.03.2020
Стали известны подробности вечернего ДТП в Екатеринбурге
20:03 | 15.03.2020
В Каменске-Уральском в результате жёсткого ДТП погиб сотрудник ГИБДД
18:12 | 15.03.2020
Депутат екатеринбургской гордумы вышел из карантина по коронавирусу
17:36 | 15.03.2020
В Екатеринбурге разыскивается 52-летний мужчина