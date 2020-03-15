Школы Прикамья могут перейти на свободное посещение

13:18 | 16.03.2020

На основании рекомендаций Министерства просвещения РФ оперативный штаб принял решение усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных организациях Пермского края. Школы при необходимости смогут временно переводить учеников на дистанционное обучение.



Как пояснили в министерстве образования и науки Пермского края, сегодня, 16 марта, в школы будут направлены рекомендации, в соответствии с которыми будет возможен перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения. Каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение непосредственно в школе или же перевести ребенка на дистанционную форму обучения.



Как отмечает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина: «Все школы края имеют возможность выстроить работу так, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах. В ближайшее время также будет принято решение относительно учреждений СПО и вузов. Всем образовательным учреждениям поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений».



Все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования Пермского края продолжат работу в штатном режиме, но при этом будет принят ряд мер: медицинский осмотр детей в начале смены, в том числе с использованием электронных или бесконтактных термометров, дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха и режим проветривания. На данный момент в крае не зафиксировано ни одного случая заражения детей, оснований для карантина нет.



Напомним, с 15 марта в регионе введен режим повышенной готовности. 13 марта в Прикамье подтвержден первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.



Во время действия режима на территории Пермского края отменяются все международные, межрегиональные спортивные, культурные, научные, общественные мероприятия с численностью участников более 1000 человек.



Для своевременного выявления заболевших и направления их на лечение в медицинские организации с понедельника, 16 марта, во всех образовательных учреждениях края будут организованы «утренние фильтры»; в аэропорту и железнодорожном вокзале Пермь II будет организована термометрия (удаленное измерение температуры тела) всех прибывающих пассажиров, а также санитарная обработка каждой единицы подвижного состава на конечных остановках маршрутов общественного транспорта.



Всем учреждениям и организациям любых форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, настоятельно рекомендуется организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.



Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края.



Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.



Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258-07-87 с 8.00 до 20.00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.

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