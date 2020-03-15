Неделя в Перми будет прохладной

13:05 | 16.03.2020

Сейчас в столице Прикамья -2 градуса, солнечно. Сегодня, 16 марта, днем в Перми будет около нуля, ночью – -9°C.



Завтра днем также будет около 0°C, возможен снег. В среду, 18 марта, столбик термометра покажет 0°C. В четверг будет снег, около +2°C. В пятницу ожидается +2°C, снег. В выходные, по предварительным прогнозам, немного похолодает.

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