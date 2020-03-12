Жители Прикамья могут скорректировать платежи за вывоз мусора в МФЦ

10:26 | 13.03.2020

Центры «Мои документы» начали прием заявлений на внесение изменений в сведения о количестве проживающих в квартире.



С января 2020 года плата за коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов в многоквартирных домах напрямую зависит от количества жильцов, а не от имеющихся в собственности квадратных метров, как это было в 2019 году.



Теперь, чтобы внести изменения в сведения о количестве жильцов, достаточно обратиться в любой многофункциональный центр Пермского края, взяв с собой необходимые документы, подтверждающие сведения о количестве проживающих в квартире.



«Таким документом может быть справка о составе семьи от управляющей компании или ТСЖ, а также копия квитанции другой ресурсоснабжающей организации с имеющимися сведениями о количестве жильцов в квартире, - рассказала начальник отдела по взаимодействию с органами власти Пермского краевого МФЦ Анна Швалева. - Специалисты многофункционального центра примут документы и передадут их региональному оператору».



Помимо корректировки данных о количестве проживающих в квартире, с 12 марта специалисты МФЦ начали прием заявлений об открытии/закрытии лицевого счета на оплату вывоза коммунальных отходов.



Обратиться с таким запросом могут жители многоквартирных или индивидуальных жилых домов, которым по каким-то причинам не приходят квитанции за вывоз бытовых отходов. «Закрытие лицевого счета может потребоваться при продаже недвижимости. А также в случае, если объект утрачен вследствие пожара и в нем никто не проживает, при этом квитанции продолжают приходить», - пояснили в МФЦ.



В настоящее время через МФЦ жители Пермского края могут получить 4 услуги регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго»: подать заявление об изменении количества проживающих в квартире или индивидуальном доме, написать запрос о возврате ошибочно оплаченных денежных средств, открыть/закрыть лицевой счет и при необходимости изменить данные о собственнике. В 2019 году специалисты многофункциональных центров приняли более 7 тысяч обращений в адрес регоператора. За два месяца 2020 года уже принят 4021 пакет документов.

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