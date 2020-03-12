15 марта заканчивается срок погашения платежей для части пермских землепользователей

09:49 | 13.03.2020

Произвести оплату можно в личном кабинете землепользователя и на сайте госуслуг, через платежные терминалы или в банке.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, 15 марта завершается срок приема платежей по договорам аренды, заключенным до июня 2016 года. По данным ведомства, оплату должны произвести землепользователи по 2039 договорам аренды земельных участков. Сумма начислений составляет 73,7 млн рублей. Для этих арендаторов этот платеж будет первым в 2020 году. Следующие платежи необходимо будет произвести в июне, сентябре и ноябре этого года.



Пользователи личного кабинета могут произвести оплату даже с мобильного телефона, без очередей и банковских комиссий. Сервис также поможет сформировать квитанцию об оплате, если пользователь решит воспользоваться услугами банка или платежным терминалом. Для этого достаточно ввести уникальный идентификатор начислений (УИН) или отсканировать личный QR-код. Кроме того, бумажную квитанцию для оплаты всегда можно получить в департаменте земельных отношений.



В случае образования задолженности землепользователям направляют претензию, а затем и повестку в суд, если задолженность не была погашена.



– Земельные платежи – один из крупных источников пополнения бюджета города. Поэтому для нас важно, чтобы оплата за землю производилась своевременно. Сегодня для этого созданы все необходимые условия, и мы рассчитываем, что все большее количество пермских землепользователей будет вовремя исполнять свои обязательства перед городом, – подчеркнула Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.

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