Погода в Перми в выходные существенно не изменится

09:48 | 13.03.2020

Сейчас в столице Прикамья +2 градуса, пасмурно. Сегодня, 13 марта, днем в Перми будет +4°C, возможен дождь.



Завтра столбик термометра покажет +3°C, вероятны осадки. В воскресенье, 15 марта, ожидается около +2°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, немного похолодает.

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