Первый анализ подтвердил наличие коронавируса у пермяка

21:06 | 12.03.2020

Житель Перми, вернувшийся 10 марта из Франции, был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. К вечеру 12 марта были получены первые результаты анализа – у пермяка обнаружен коронавирус.



Подтвердить диагноз должны исследования, которые проводит лаборатория в Новосибирске. Пациент находится в боксированной палате. Роспотребнадзор выясняет, с кем мужчина контактировал после возвращения из Франции. Эти люди попадут под карантин, если наличие коронавируса у пациента подтвердится.

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