В Березниках освоили новый метод лечения онкозаболеваний

17:54 | 12.03.2020

В операционной краевой больницы им. Е.А. Вагнера рентгенохирург Алексей Сергеев впервые применил новый метод лечения пациентов с диагнозом онкология - селективную химиотерапию. Всего через один прокол прямо к метастазам был подведен катетер, по которому в течение 48 часов поступала химиотерапия. Благодаря этой методике химиопрепарат доставляется «по короткому пути» - непосредственно к опухоли и метастазам.



По словам главного врача краевой больницы им. Е.А. Вагнера Романа Конева, преимущества селективной эндоваскулярной химиотерапии очевидны: она позволяет значительно уменьшить дозы химиопрепаратов и снизить побочные эффекты. «Процедура, которую начали проводить специалисты нашей больницы, - это большой шаг в лечении пациентов с диагнозом рак. Она дает новую надежду больным и их родственникам на выздоровление», – подчеркнул он. Пока такой метод применяется в городской клинической больнице №4 в Перми. Однако если в краевой столице выявление онкозаболевания, исследование, операция и само лечение проходят в разных организациях, то в больнице им. Е.А. Вагнера это полный цикл.



Освоение новых перспективных методов стало возможным благодаря совместным усилиям двух служб – многопрофильной онкологической и современной ангиографической. Постепенно применение эндоваскулярных методов лечения опухолей позволит в будущем внедрить их в практику лечения онкологических больных.



Напомним, ранее в Березниках освоили еще одну новую методику лечения тяжелых онкопациентов. Пока в Прикамье ее применяют только в Березниках. Это стало возможно благодаря приобретению нового аппарата для гипертермической перфузии Performer HT. Благодаря ему ряд противоопухолевых препаратов (химиотерапия) лучше проникают в пораженные органы, ткани и клетки и оказывают более эффективное лечение.



Отметим, борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач для правительства Пермского края, в том числе и в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Так, в течение прошлого года в Прикамье в рамках нацпроекта было открыто 235 кабинетов по раннему выявлению заболеваний, 5 из которых на базе краевой больницы им. Е.А. Вагнера.

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