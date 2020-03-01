В Кировском районе Перми откроются две городские ярмарки

14:04 | 12.03.2020

Площадки будут принимать гостей по адресам: улица Ласьвинская, 18 и пересечение улиц Маршала Рыбалко и улицы Липатова.



Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», ярмарки будут работать с 13 по 15 марта с 12:00 до 20:00. Ассортимент будет представлен в 10 шатрах.



Фермерская продовольственная продукция, колбасы и разнообразные мясные деликатесы, вязаные игрушки, шапки и варежки – у посетителей будет возможность приобрести качественные товары местных производителей.

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