«Горьковка» приглашает пермяков на выставки и дискуссию о коронавирусе

13:56 | 12.03.2020

В пермской библиотеке им. Горького открылась выставка картин «Далекое и близкое». Автор работ - участник всероссийских и международных выставок Николай Береснев. Гостей библиотеки ждут этюды с Камчатки, пейзажи знакомых мест с берегов Камы, а также несколько портретов. Картины выполнены в технике масляной живописи на холсте.



Николай Береснев – старший преподаватель кафедры живописи Пермского государственного института культуры, член Союза художников России. Выставка открыта до 1 апреля. Арт-фойе 4 этажа (левое крыло), 0+.



С 13 марта по 3 апреля в арт-фойе «Горьковки» на 3 этаже левого крыла работает выставка живописи «Творите с нами, творите как мы!» (6+). На ней представлены работы преподавателей и учащихся Полазненской детской школы искусств.



Преподаватель школы Галина Хамантова рассказывает: «Наш поселок с населением около 15 тысяч человек привлекает живописной природой, белоснежным снежком, чистым хвойным воздухом. С 1998 года распахнула свои двери школа искусств, а в 2003 году была объединена с музыкальной. Более ста детей тут занимаются рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством. На отделении изобразительного искусства шестой год внедрена предпрофессиональная подготовка учащихся. В этом году 62 ребенка осваивают программу «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество».



На выставке представлены живописные работы, графика, мозаика. Тут есть пейзажи, рисунки с изображением животных, иллюстрации к детским книгам.



15 марта в 12:00 библиотека им. Горького приглашает поговорить о коронавирусе на немецком языке. Эту актуальную горячую тему выбрали для очередной встречи организаторы немецкого дискуссионного клуба. Участники обсудят ситуацию по распространению заболевания в мире и способы себя обезопасить. На заседании клуба можно узнать точку зрения немецкого телевидения и немецких врачей. Модератор – Франк Ровальд, язык проведения – немецкий. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж), 16+.

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