В центре Перми можно бесплатно заниматься спортом

12:46 | 12.03.2020

В Ленинском районе Перми работают круглогодичные спортивные площадки. Жителей приглашают на тренировки по настольному теннису, волейболу и скандинавской ходьбе под руководством инструкторов.



Бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия проходят на различных площадках. Так, поиграть в настольный теннис можно в школе №32 им. Сборщикова (улица Советская, 102а) в субботу с 10:00 до 12:00 и в воскресенье с 10:00 до 12:00. Поиграть в футбол и волейбол приглашает школа №7 с углубленным изучением английского языка (улица Попова, 50) по средам с 19:00 до 20:00 (зал) и воскресеньям с 12:00 до 13:00. Для любителей скандинавской ходьбы организованы занятия в общественном центре «Энергия» (улица Монастырская, 96) по вторникам с 9:30 до 11:00 и пятницам с 9:30 до 11:00.



Как пояснили в администрации Ленинского района Перми, бесплатные занятия помогают вовлекать в процесс занятия физкультурой и спортом людей разного возраста. Кроме того, работают тренеры-инструкторы, которые ответят на вопросы, помогут организовать тренировочный процесс.



Информацию о бесплатных занятиях и возможности записаться на них можно узнать в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Ленинского района по телефону: 212-12-52.

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