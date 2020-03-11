В Пермском крае выдана первая сельская ипотека

12:14 | 12.03.2020

Первым получателем сельской ипотеки в Прикамье стал житель Пермского района. Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» он приобрел квартиру площадью 40,7 кв. м, стоимостью 2,9 млн рублей.



На сегодня Россельхозбанк в Перми готовит к подписанию и выдаче еще 4 заявки жителей Пермского района на общую сумму 8,1 млн рублей.



Напомним, 3 марта АО Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы КРСТ. Сейчас на рассмотрение в Минсельхоз России направлено более 18 заявок жителей Пермского края на получение сельской ипотеки на общую сумму 36 млн рублей. Заявки на получение сельской ипотеки в Россельхозбанк подали более 450 жители Прикамья.



Получить льготную сельскую ипотеку в Россельхозбанке по ставке до 3% годовых может любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит предоставляется на срок до 25 лет, величина кредита составит до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.



Заемщики смогут приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем жилой дом по договору подряда; построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобрести готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, расположенный на сельских территориях.

© «Вечерние ведомости»