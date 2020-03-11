Жителям Прикамья, вернувшимся из отпуска, дадут больничный

12:05 | 12.03.2020

Жителей Пермского края, прибывших из КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии, в течение 14 дней призывают оставаться в изоляции. Меры предосторожности необходимы для предотвращения распространения коронавируса.



Как поясняют в минздраве Прикамья, прибывшим из озвученных стран выдаются предписания главного санитарного врача Пермского края на домашнюю изоляцию и выдается больничный.



Напомним, на данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. Специалистами министерства здравоохранения совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю утвержден план мероприятий по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса в Прикамье. Например, организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц.



В международном аэропорту «Большое Савино» проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов, с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

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