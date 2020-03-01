В Перми начался онлайн-конкурс мотивационных эссе «Почему мне нравятся птицы»

18:57 | 11.03.2020

Создать тексты о значении птиц в жизни города могут все желающие. Кроме того, пермякам предлагают придумать логотип для сайта и группы Пермского орнитологического сообщества в социальной сети «Вконтакте».



Конкурс эссе ориентирован прежде всего на детей и подростков из Перми и других населенных пунктов Пермского края. В своей работе участникам необходимо ответить на следующие вопросы:



- обращаете ли внимание на птиц, когда гуляете?



- любите наблюдать за ними, подкармливать их?



- стараетесь ли вы разузнать, что за птичку вы видели или слышали в лесу?



- смотрите ли вы фильмы о птицах?



- умеете ли мастерить для них искусственные гнездовья?



Организаторы конкурса – Общество охраны природы Пермь (https://vk.com/pkovoop) и Бёрдинг в Перми (https://vk.com/birdingperm) – предлагают школьникам рассказать о роли и значении птиц для человека, написав небольшое эссе. Подробную информацию об условиях участия можно найти в положении о конкурсе в группе Бёрдинг в Перми, которая станет основной площадкой для онлайн-конкурса. Работу необходимо направить до 20 марта, итоги конкурса будут подведены 23 марта.



Отметим, что работа выкладывается в виде документа в обсуждение «КОНКУРС ЭССЕ «Почему мне нравятся птицы» (https://vk.com/topic-184092066_40086591). К работе (в том же сообщении) в обязательном порядке прилагается подписанная скан-копия согласия на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных от участника в возрасте 14 лет и старше и руководителя (при наличии), родителя или опекуна. Для участников младше 14 лет прилагается согласие от родителя или опекуна на обработку персональных данных – своих и ребенка, а также согласие руководителя (при наличии).



Участники и победители конкурса получат призы. Специальный приз от проекта Город рек достанется тому, чья лучшая птичья история связана с реками Перми.



Кроме того, Пермское орнитологическое сообщество также проводит конкурс. Группа Пермского орнитологического сообщества «Вконтакте» (https://vk.com/kamabirds) предлагает всем желающим предложить свою идею логотипа для сайта (http://kamabirds.ru/) и группы. Свои варианты логотипа можно отправлять на почту mail@kamabirds.ru. Итоги подведут в марте.

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