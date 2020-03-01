Глава Прикамья поручил обеспечить комфортными помещениями детсадовцев в Чердынском округе

18:42 | 11.03.2020

11 марта в рамках рабочей поездки в Чердынский городской округ глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил основную общеобразовательную Бондюжскую школу.



На данный момент в школе на 200 мест учится 56 ребят не только из Бондюга, но и из сел Усть-Каиб и Пантина. Кроме того, при школе организован интернат для 4 школьников из отдаленных территорий. Глава Прикамья осмотрел в школе кабинеты, в которых занимаются учащиеся начальных классов, комнату отдыха, столовую, библиотеку, а также пообщался с ребятами.



Кроме того, Дмитрию Махонину показали в школе помещения, в которые предлагается до сентября 2021 года перевести 17 подопечных детского сада в селе Бондюг. Сейчас дошкольники занимаются в деревянном здании с печным отоплением, которое расположено через дорогу от школы. Как рассказала директор Бондюжской школы Елена Мелкомукова, один из учебных кабинетов школы планируется переоборудовать в игровую, а второй - в спальню.



По итогам осмотра школы Дмитрий Махонин поручил главе Чердынского городского округа Андрею Ламанову совместно с министерством образования и науки Пермского края проработать этот вопрос и как можно скорее отремонтировать помещения для детского сада. Также глава Прикамья обратил особое внимание на то, что для дошкольников должен быть организован отдельный изолированный вход в садик и санузел, чтобы малыши и старшие ребята не мешали друг другу во время образовательного процесса. Андрей Ламанов заверил, что местные власти уже формируют смету на реконструкцию и представят ее в течение месяца.



Отметим, ранее на заседании правительства Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевым минобру и минстрою разработать программу по замене ветхих зданий школ и детских садов. Уже сейчас правительство Прикамья уделяет особое внимание строительству новых образовательных учреждений, в том числе и в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», инициированных президентом России Владимиром Путиным. С 2017 по 2019 год в Прикамье были введены в эксплуатацию 10 школ и 20 детских садов. В этом году в регионе будет построено еще 6 школ и 13 детских садов.

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