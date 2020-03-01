Муниципальные катки Перми в рамках проекта «Ледовый сезон» посетили около 45 тысяч человек

18:30 | 11.03.2020

Ежегодно количество людей, посещающих городские катки в бесплатные часы катания, увеличивается. Чаще всего пермяки проводили время на «Юности» и «Гайве».



В первый год реализации проекта администрации Перми «Ледовый сезон» катки посетили порядка 20 тысяч человек, в 2019 году – порядка 35 тысяч человек, в этом году количество посетителей увеличилось до 45 тысяч.



Рекордсменом вновь стал каток стадиона «Юность», за время реализации проекта его посетили более 22,6 тысячи человек, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. На втором месте – стадион «Гайва» с посещаемостью почти 14 тысяч человек.



Также в рамках проекта работали городские открытые катки «Прикамье», «Юность», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния». Впервые к проекту присоединился каток у «Гознака».



5, 12 и 19 января, а также 2 февраля стали самыми «активными» днями для всех катков, участвующих в проекте. В эти дни было отмечено 2970, 3314, 2692, 2669 посещений соответственно.



В конце сезона был определен победитель конкурса на лучшую фотографию на катке в социальной сети ВКонтакте, им стала Марина Кадочникова. Она получила сертификат на приобретение новых коньков от партера проекта – магазина «Евроспорт».

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