Пермский школьник собрал из конструктора ИТ-трость для слепых

14:21 | 11.03.2020

Учащийся 3 класса пермской школы № 6 Емельян Евсеев создал из конструктора роботизированную трость-помощник для незрячих людей с ограниченными возможностями. Она работает с помощью инфракрасных датчиков расстояния и позволяет беспрепятственно передвигаться по городу.



С прототипом юный изобретатель и его наставник из центра робототехники «IT Дети» заняли второе место во всероссийском конкурсе Startup Tour Junior.



В 2019 году центр робототехники оказался в сложном положении – о месте, где ребят учат создавать новые гаджеты и обучают азам программирования, люди узнавали редко и исключительно по «сарафанному радио». Создатели центра и наставники ребят работали в убыток. Центр подал заявку на конкурс бизнес-проектов от центра «Мой бизнес», прошел в финал и получил грант в размере 80 тысяч рублей. Средства использовали для продвижения в социальных сетях и наружной рекламы. Господдержка позволила уже к середине февраля 2020 года выйти на точку безубыточности. Сейчас вместе с Емельяном Евсеевым робототехнике в центре «IT Дети» учатся более 50 ребят, создатели проекта планируют запустить новую программу, где с робототехникой школьники смогут сразу изучать английский язык для работы с техникой.



«К моменту участия в конкурсе мы работали всего 4 месяца. Не было понимания, как и куда дальше двигаться, было много проблем. Эксперты помогли структурировать наше дело, выстроить стратегию развития», - рассказала создатель центра «IT Дети» Наталья Агафонова. Юный изобретатель готовится к новому конкурсу «Большая разведка – школьный трек», который пройдет в Пермском политехническом университете уже в апреле. К этому времени он планирует воссоздать модель трости из алюминия на более продвинутом программном обеспечении, встроить GPS-навигатор и вибромотор, который будет сообщать о препятствиях.



«Изобретатель, даже в таком юном возрасте, может оформить патент на разработку, тем более когда гаджет получает оценку и признание экспертов. Как это сделать, какие есть правовые тонкости - бесплатную консультацию об этом можно получить у практикующих юристов центра «Мой бизнес». После регистрации патента у его автора есть возможность запустить самостоятельное производство или с помощью инвестора», – пояснил руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.



Конкурс бизнес-проектов, финалистом которого стал центр «IT ДЕТИ», ежегодно проходит в Пермском крае в рамках образовательной программы «Ты - предприниматель». В 2020 году при поддержке минпромторга программа пройдет в две волны – первая стартует в конце марта, а вторая запустится осенью в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Напомним, образовательные проекты в сфере информационных технологий способствуют развитию потенциальных кадров для цифровой экономики. С 2019 года в Пермском крае в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это региональный корпоративный университет по краткосрочной, актуальной подготовке ИТ-кадров для компаний региона за счет сетевого взаимодействия ведущих вузов Пермского края и СПО. С сентября 2019 года в ИТ-университете стартовал полугодовой проект для старшеклассников - Школа ИТ-решений (для учеников 8-11 классов). Для студентов, проходящих обучение в ИТ-университете, открываются перспективы быть замеченными компаниями-партнерами ИТ-университета и трудоустроиться еще во время учебы. По информации министерства информационного развития и связи, с сентября по декабрь прошлого года дополнительное профессиональное обучение в ИТ-университете прошли более 800 человек, еще более 2 тысяч человек приняли участие в 10 треках и 14 демошколах.

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