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12:20 | 11.03.2020

В Перми садоводам помогают оформить права на земельные участки

Получить информацию по вопросам оформления прав на земельные участки могут председатели садоводческих некоммерческих товариществ. Уже найдены пути решения земельных вопросов более чем для 2 тысяч участков.

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в городе продолжается реализация информационного проекта «Земельный ответ», направленного на помощь жителям города в решении их земельных вопросов. В рамках проекта адресную помощь в оформлении прав на земельные участки специалисты ведомства оказывают членам садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) Перми.

В департаменте поясняют, что на территории города насчитывается 36 садоводческих некоммерческих товариществ, у владельцев земельных участков которых возникли вопросы при оформлении прав. В каждом из таких СНТ расположено от 50 до нескольких сотен земельных участков. Часть товариществ уже прекратили свое существование как юридические лица, часть – создали новые СНТ взамен ликвидированных, но территориально все они остались в своих границах на прежних местах. В результате сегодня большинство владельцев садовых участков этих товариществ не могут оформить права на землю, а значит, не могут купить, продать или оставить в наследство свой земельный надел.

С прошлого года специалистами департамента проведено 28 встреч с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, направлены запросы в смежные ведомства для получения необходимой информации. Найдены пути решения земельных вопросов для представителей 22 СНТ, на территории которых размещается более 2 тысяч садовых участков. Представители 6 товариществ при поддержке департамента в судебном порядке добились признания правопреемства вновь созданных СНТ взамен ликвидированных. В результате члены товариществ смогли начать процедуру оформления прав на свои участки.

– Для департамента земельных отношений вопрос оформления прав на садовые участки стал системным. В прошлом году к нам начали обращаться председатели садоводческих некоммерческих товариществ. Основные проблемы – отсутствие документов, подтверждающих правопреемство юридических лиц, необходимость разработки проекта межевания территории садового товарищества, несоответствие участка территориальной зоне, где предусмотрено ведение садоводства, и ряд других. В каждом случае был найден свой путь решения, в том числе через обращение в суд. Специалисты департамента еженедельно проводят консультации по данным вопросам и готовы помочь владельцам садовых участков в оформлении прав на землю, – подчеркнула заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова.

Записаться на консультацию к специалистам департамента земельных отношений председатели садоводческих некоммерческих товариществ могут по телефону: 212-55-51.

© «Вечерние ведомости»

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