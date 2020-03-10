В Перми садоводам помогают оформить права на земельные участки

12:20 | 11.03.2020

Получить информацию по вопросам оформления прав на земельные участки могут председатели садоводческих некоммерческих товариществ. Уже найдены пути решения земельных вопросов более чем для 2 тысяч участков.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в городе продолжается реализация информационного проекта «Земельный ответ», направленного на помощь жителям города в решении их земельных вопросов. В рамках проекта адресную помощь в оформлении прав на земельные участки специалисты ведомства оказывают членам садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) Перми.



В департаменте поясняют, что на территории города насчитывается 36 садоводческих некоммерческих товариществ, у владельцев земельных участков которых возникли вопросы при оформлении прав. В каждом из таких СНТ расположено от 50 до нескольких сотен земельных участков. Часть товариществ уже прекратили свое существование как юридические лица, часть – создали новые СНТ взамен ликвидированных, но территориально все они остались в своих границах на прежних местах. В результате сегодня большинство владельцев садовых участков этих товариществ не могут оформить права на землю, а значит, не могут купить, продать или оставить в наследство свой земельный надел.



С прошлого года специалистами департамента проведено 28 встреч с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, направлены запросы в смежные ведомства для получения необходимой информации. Найдены пути решения земельных вопросов для представителей 22 СНТ, на территории которых размещается более 2 тысяч садовых участков. Представители 6 товариществ при поддержке департамента в судебном порядке добились признания правопреемства вновь созданных СНТ взамен ликвидированных. В результате члены товариществ смогли начать процедуру оформления прав на свои участки.



– Для департамента земельных отношений вопрос оформления прав на садовые участки стал системным. В прошлом году к нам начали обращаться председатели садоводческих некоммерческих товариществ. Основные проблемы – отсутствие документов, подтверждающих правопреемство юридических лиц, необходимость разработки проекта межевания территории садового товарищества, несоответствие участка территориальной зоне, где предусмотрено ведение садоводства, и ряд других. В каждом случае был найден свой путь решения, в том числе через обращение в суд. Специалисты департамента еженедельно проводят консультации по данным вопросам и готовы помочь владельцам садовых участков в оформлении прав на землю, – подчеркнула заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова.



Записаться на консультацию к специалистам департамента земельных отношений председатели садоводческих некоммерческих товариществ могут по телефону: 212-55-51.

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