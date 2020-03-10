Следующие длинные выходные ждут жителей Прикамья в мае

12:14 | 11.03.2020

В майские праздники жители России, в том числе Пермского края, будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.



При этом 30 апреля и 8 мая - укороченные рабочие дни. Между Днем Весны и Труда и Днем Победы будет короткая, трехдневная, рабочая неделя.

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