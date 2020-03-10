Дмитрий Махонин: Задача по строительству школы должна стать для главы Кунгура первостепенной

12:11 | 11.03.2020

На заседании правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин выразил озабоченность работой главы Кунгура Сергея Гордеева после того, как Уполномоченный по правам человека Павел Миков задал вопрос о потенциальном месте расположения коррекционной школы в Кунгуре.



Напомним, в 2019 году здание коррекционной школы в Кунгуре по ул. Карла Маркса было отнесено к аварийным. Учитывая специфику обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), наиболее подходящими для обучения были признаны помещения школы №12 им. В.Ф. Маргелова и Дом детского и юношеского туризма.



«Есть ли у нас понимание: планируется ли в этом году строительство нового здания для коррекционной школы в Кунгуре? Либо оборудование и приспособление имеющихся зданий так, чтобы школа располагалась в одном здании, а не в разных, как сейчас?» - поинтересовался омбудсмен.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в свою очередь, отметила, что школу в Кунгуре необходимо строить незамедлительно. «Мы предприняли все меры для того, чтобы школа в Кунгуре в нашем списке строительства стала номер один. На мой взгляд, уже никаких отлагательств не терпит поиск земли. При этом все связано с тем, что муниципалитет никак не может определиться с местом строительства», - доложила она.



«Очень много вижу и слышу недоработок именно по Кунгуру на уровне главы местного самоуправления. Собираюсь в ближайшее время посетить Кунгур. Вопрос со строительством школы необходимо включить как первостепенный. Если главу надо ускорить, то давайте ему поможем», – подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин.



Отметим, до конца 2024 года в 25 коррекционных школах Прикамья будет полностью обновлена материально-техническая база. На эти цели будет направлено порядка 200 млн рублей в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Возможность учиться в современных условиях получат почти 7 тыс. ребят с ОВЗ. Первые 2 школы переоснастят уже к сентябрю текущего года: это общеобразовательная школа-интернат Пермского края и школа №7 для обучающихся с ОВЗ в Березниках.

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