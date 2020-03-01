Количество осадков в Перми с начала марта уже превысило месячную норму

18:40 | 10.03.2020

На этой неделе в городе установится плюсовая температура днем и минусовая ночью, ожидается мокрый снег с дождем. На особом контроле – ночная обработка тротуаров. Объем снега, вывезенного с улиц на полигоны, уже превысил 1 млн кубометров.



По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате серии умеренных и сильных снегопадов, прошедших в Перми 2-4 и 7-9 марта, количество осадков в краевом центре всего за 9 дней превысило месячную норму. С начала марта выпал 31 мм осадков при норме марта в 28 мм, причем только за 7-9 марта выпало 17 мм осадков.



На этой неделе в городе также ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет достигать от +1 до +5 градусов, а ночью понижаться до –3 градусов.



Переходы через ноль могут вызвать образование наледи на тротуарах, поэтому в такие периоды пешеходам рекомендуется надевать удобную обувь и соблюдать осторожность, а водителям – быть особенно внимательными на дорогах. Коммунальные службы города должны в ночь тщательно обрабатывать тротуары. Отметим, что ранее подрядчики сосредоточили усилия на вывозе снега, а также активно проводят ежегодные весенние противопаводковые мероприятия.



Учитывая прогнозы метеорологов на предстоящую неделю, уже к середине месяца количество осадков, выпавших в Перми, может превысить полуторамесячную норму. Количество осадков в Перми с октября 2019 года превышает норму уже шестой месяц подряд, причем в январе наблюдалось превышение почти в два раза. При этом объем снега, вывезенного на полигоны, с начала зимнего сезона уже составил более 1 млн кубометров.

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