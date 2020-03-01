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16:21 | 10.03.2020

Завершаются сроки подписания первых соглашений об изъятии земельных участков в центре Перми

В адрес правообладателей, нарушивших сроки подписания соглашений, направлены исковые заявления о принудительном изъятии участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Как пояснили в департаменте земельных отношений администрации Перми, исковые заявления составлены в отношении правообладателей земельных участков по адресам: Комсомольский проспект, 25а, улица Николая Островского, 93 и улица Петропавловская, 60. Для подписания соглашений у правообладателей было 90 дней с момента получения документов. По закону после этого срока департамент вправе обратиться в суд для принудительного изъятия земельных участков.

Первые проекты соглашений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд были направлены собственникам в декабре 2019 года. Всего для подписания направлено 15 проектов, в соответствии с количеством земельных участков, в отношении которых проведена оценка. В документах установлена индивидуальная для каждого участка стоимость выкупа, рассчитанная независимыми оценщиками. Собственники двух участков – по улице Николая Островского, 93 (второй земельный участок по этому адресу) и улице Петропавловской, 77 – уже подписали соглашения и получили денежные компенсации. Для остальных правообладателей сроки подписания соглашений заканчиваются в марте-апреле.

Итоговая стоимость выкупа, установленная в соглашениях, сформирована на основе данных, предоставленных предпринимателями. В рамках проведения процедуры оценки собственники добровольно предоставили сведения о своих земельных участках, расположенных на них торговых объектах, информацию о прибыли, выручке и других финансовых параметрах бизнеса. Таким образом, в итоговую сумму выкупа включена не только стоимость земельного участка и объектов недвижимости, но и упущенная выгода, рассчитанная на основе предоставленных финансовых документов.

– Стоимость рассчитывается по единому механизму, исходя из тех сведений, которые предоставили сами правообладатели. Если документы предпринимателя показывают, что он вел успешный, высокодоходный бизнес, то и цена выкупа будет высокой, соразмерной понесенным убыткам. Если обороты, прибыль, выручка по документам были скромными, то и сумма выкупа будет меньше, – прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.

Сегодня в отношении оставшихся земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию, проводятся оценочные работы. Как только оценка будет закончена, департамент направит в адрес правообладателей соответствующие соглашения.

Напомним, распоряжением об изъятии установлен перечень, в который включен 61 объект недвижимости: 35 земельных участков и 26 объектов капитального строительства. Объекты расположены на улицах Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Николая Островского и Комсомольском проспекте. В отношении данных территорий в 2019 году разработана и утверждена новая документация по планировке, в рамках которой предлагается реконструировать центральные улицы города, благоустроить прилегающие территории, расширить существующие дороги и организовать новую улично-дорожную сеть. Сегодня на большинстве участков, подлежащих резервированию и изъятию, располагаются торговые объекты, которые не позволяют провести дальнейшую реконструкцию и благоустройство улиц.

© «Вечерние ведомости»

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