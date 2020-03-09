Пермь: новости дня
13:31 | 10.03.2020
В Перми увеличилось количество бесплатных занятий по зумбе
Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, желающие могут записаться на бесплатные занятия спортом, которые проходят преимущественно в общественных центрах района. Они включают разные направления: от спокойной йоги и дыхательной гимнастики до зажигательного танца – зумба. Занятия проходят регулярно и пользуются большим спросом у старшего поколения. В январе этого года в рамках данной программы были организованы занятия спортом на 7 площадках.
В связи с большим количеством желающих было добавлено дополнительное время занятий по зумбе. Они проводятся дважды в неделю.
С марта добавились еще две площадки: в микрорайоне Вышка-2 (общая физическая подготовка) и в микрорайоне Городские горки (скандинавская ходьба).
В марте в Мотовилихинском районе тренировки проходят на 9 площадках 2-3 раза в неделю по следующим направлениям:
- оздоровительная и дыхательная гимнастика: общественные центры «Агат» по улице Халтурина, 10, «Дружба» по улице Дружбы, 12;
- общая физическая подготовка: общественные центры «Висим» (улица Постаногова, 7), «Вышка-2» (улица Гашкова, 41а), спортзал гимназии №7 (улица Целинная, 29б);
- йога – общественный центр «Агат» (улица Халтурина, 10);
- зумба Gold – общественный центр «Дружба» (улица Дружбы, 12);
- скандинавская ходьба – аллея по улице Дружбы.
На занятия приглашаются представители среднего и старшего поколения, кому не противопоказаны занятия спортом. С собой необходимо иметь сменную спортивную обувь и удобную одежду. Консультации по занятиям можно получить по телефону: 216-05-10.
© «Вечерние ведомости»
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