В 2019 году инвестиции в экономику Пермского края выросли на 11,2%

12:45 | 10.03.2020

Пермьстат подвел итоги инвестиционной деятельности предприятий региона за 2019 год.



Всего с января по декабрь 2019 года на развитие экономики и социальной сферы было направлено более 291 млрд рублей, что на 11,2% превышает показатели 2018 года.



Как пояснили в региональном минэкономразвития, в структуре инвестиций 100,8 млрд рублей, или 45,7%, приходится на обрабатывающие производства, которые показали прирост по итогам 2019 года на 11,5%. Также высокие темпы прироста инвестиций в основной капитал продемонстрировали предприятия в сфере строительства (на 72,2%), здравоохранения и социальных услуг (на 32,8%).



В настоящее время в Пермском крае реализуется ряд инвестиционных проектов с созданием более 23 тысяч рабочих мест. Текущие инвестиции в основной капитал идут как на модернизацию действующего производства, так и на создание нового. Это, в свою очередь, позволяет создавать новые рабочие места, снижать издержки производства, тем самым улучшать конкурентные преимущества предприятий Пермского края. В регионе развит институт СПИК – на сегодняшний день заключено 17 специнвестконтрактов. Также в Пермском крае 28 инвестпроектов имеют статус «приоритетных» и находятся на сопровождении Агентства инвестиционного развития региона.



Напомним, в регионе реализуется сразу несколько крупных промышленных проектов. Например, ведется строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» ПАО «Метафракс» в Губахе, работы планируется завершить в этом году, а начать производство - в следующем. ПАО «Уралкалий» реализует 4 специальных инвестиционных контракта. В прошлом году 9 проектам был присвоен статус приоритетных. В их числе строительство тепличного комплекса «Пермский» площадью 24 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Чусовского городского поселения Пермского края (ООО ТК «Пермский»); строительство гостиничного комплекса 4-5 звезд на ул. Окулова, 14; строительство социального жилья в 12 территориях Пермского края.



Ранее по данным рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, составленного Национальным рейтинговым агентством (НРА) по итогам 2019 года, Пермский край улучшил свои показатели и вошел в категорию регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.

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