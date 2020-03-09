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12:40 | 10.03.2020

В Перми состоится первая встреча рабочей группы по реализации программы «Молодая семья» в 2020 году

Встреча пройдет в формате «круглого стола» 11 марта в 16:30 по адресу: улица Ленина, 23.

11 марта в 16:30 по адресу: улица Ленина, 23, в зале №1 состоится заседание «круглого стола» по реализации программы «Молодая семья» в 2020 году, в котором примут участие депутаты гордумы, представители министерства социального развития Пермского края, представители администрации города, Контрольно-счетной палаты города, а также группа инициативных жителей города.

В ходе «круглого стола» будут рассмотрены вопросы реализации программы «Молодая семья» на территории города Перми и Пермского края в 2020 году, а также проблемы, обозначенные на предыдущей встрече.

Предыдущая встреча состоялась в ноябре 2019 года, и именно на ней глава Перми Дмитрий Самойлов поручил создать рабочую группу по вопросам реализации программы «Молодая семья». Как и планировалось, встречи будут проводиться раз в квартал, и первая состоится 11 марта.

Напомним, сегодня в Перми существует две программы по поддержке молодых семей: возобновленная в 2018 году государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполагающая получение участниками 10% компенсации, и федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Эти программы направлены на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.

Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, в 2020 году запланировано выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 30-35% от средней стоимости жилья 177 молодым семьям, а в размере 10% – 363 семьям. В настоящий момент уже сформированы списки молодых семей, которые получат поддержку в этом году. На предоставление социальной выплаты по разным программам из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 310 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»

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