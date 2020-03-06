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02:17 | 8.03.2020

В Перми началась подготовка к весенней озеленительной кампании

В этом году в парках, скверах, лесах и на улицах города высадят около 14 тысяч молодых деревьев и кустарников. Пермские питомники уже представили свой ассортимент, а городские власти обозначили территории, где появятся новые зеленые насаждения.

Озеленение города является одной из первостепенных задач, стоящих перед городской администрацией. Ежегодно в Перми ведутся озеленительные кампании, во время которых высаживается порядка 14 тысяч деревьев и кустарников.

Сезон стартует в начале мая, посадки планируются в скверах, парках, садах, на бульварах города, вдоль улично-дорожной сети и на территории городских лесов. Весной и осенью запланировано озеленение городских территорий, на которых ведется масштабная реконструкция. Например, в сквере на нижней части набережной Камы, на городской эспланаде, на бульваре им. Советской Армии.

За счет восстановительной стоимости, поступившей в бюджет Перми за снесенные в прошлом году аварийные и старовозрастные деревья, в 2020 году планируется посадить более 4100 деревьев и кустарников. Кроме того, будут продолжены компенсационные посадки.

В преддверии весенней озеленительной кампании в краевом доме народного творчества «Губерния» состоялась встреча представителей пермских питомников и садовых центров, которую посетила начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Илюса Збруева. Представители питомников рассказали об ассортименте растений, объемах, ценах, новинках, работе с дизайнерами и ответили на вопросы о своей продукции.

Ассортимент растений представили питомники «Красная гвоздика», «Сад вашей мечты», «Питомник Кисловых», «Питомник Рубцовых», «Питомник «Хмели», ООО «Садово-парковое хозяйство», «Марьина роща», «Ландшафтный дом «Green City» и «Газоны Урала».

Например, в «Юго-Камском садовом питомнике» выращивают более 75 видов и сортов цветочных многолетников, более 100 видов и сортов декоративных деревьев и кустарников, организована специальная система полива. Об ассортименте коллекций ботанического сада ПГНИУ рассказал его директор, кандидат биологических наук Сергей Шумихин. В коллекционных фондах ботанического сада находятся 16 видов сиреней, 56 таксонов (вид и сорт) ивы, 45 таксонов рододендронов, 20 сортов яблони и груши, 30 сортов смородины и многое другое.

© «Вечерние ведомости»

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