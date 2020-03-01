Пермь: новости дня
12:08 | 6.03.2020
В Березниках за долги по теплу арестованы квартира и автомобиль неплательщиков
Так, приставы изъяли автомобиль «Шкода Октавия» 2009 года выпуска у должника, долг которого за услуги теплоснабжения превышает 232 тыс. рублей. Транспортное средство эвакуировано на спецстоянку. Для того чтобы вернуть «железного коня», забывчивому клиенту придется не только погасить долг, но и возместить расходы на услуги автоэвакуатора и хранение машины, а также заплатить пени.
Также арестована квартира должника, проживающего на улице Юбилейной, 62. Неплательщик задолжал энергокомпании более 168 тыс. рублей. В ходе взыскания на его жилье площадью 43,5 кв. метра был наложен арест. Теперь недвижимость может быть реализована с торгов в счет уплаты задолженности.
«Энергетики рекомендуют гражданам не доводить до крайних мер и оплачивать тепло без отсрочек. Из-за долга за теплоресурсы граждане рискуют лишиться средств передвижения или даже остаться без квартир. Важно помнить, что платежи по квитанциям за тепло так же обязательны, как, например, взносы по кредитам. Рекомендуем всем должникам оплатить задолженность», - отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.
В течение 2019 года по инициативе Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» было возбуждено 22,8 тысячи исполнительных производств в отношении физлиц-должников за тепло и горячую воду. В результате с нерадивых плательщиков было взыскано более 150 млн рублей задолженности. Было арестовано более 900 автомобилей, принадлежащих должникам, общей стоимостью около 400 млн рублей. Большая часть подвергшихся аресту транспортных средств — иномарки. На реализацию в прошлом году было передано более 300 автомобилей на сумму 124 млн рублей.
В наступившем 2020 году работа по взысканию задолженности будет активизирована. Помимо арестов имущества, ограничений права на проведение сделок будут активнее применяться такие меры, как отключение горячей воды, арест денежных средств на счетах должников. Главная цель – взыскание средств, которые должны быть направлены на ремонты оборудования и перекладку тепловых сетей.
© «Вечерние ведомости»
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