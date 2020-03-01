Фигуристы из Прикамья стали призерами чемпионата мира среди юниоров

12:04 | 6.03.2020

Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли «золото» в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира. На турнире в Таллинне наши спортсмены набрали в сумме за короткую и произвольную программу 195,96 балла. На третьем месте расположилась еще одна пермская пара - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, набравшие за два проката 171,18 балла. Серебряными призерами с результатом 174,85 балла стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.



В этом сезоне Панфилова и Рылов выиграли короткую программу на юниорском чемпионате мира с результатом 73,71 балла. На прошлом мировом первенстве среди юниоров Панфилова и Рылов заняли второе место. В этом году они стали победителями зимних юношеских Олимпийских игр. Выступления можно увидеть на сайте Первого канала.



Напомним, ранее Аполлинария и Дмитрий выиграли первенство России, а в январе взяли «золото» молодежной Олимпиады.

© «Вечерние ведомости»