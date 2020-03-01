Глава Прикамья поздравляет женщин с 8 Марта

12:00 | 6.03.2020

Дорогие женщины! Самые милые, добрые, обаятельные! Поздравляю вас с 8 Марта!



В будни и праздники, на работе и дома вы наполняете жизнь теплом, радостью и гармонией, вы умеете совмещать ответственную работу и домашние хлопоты, заботиться о близких и находить время на себя.



Вы – наше вдохновение и поддержка. Ведете нас вперед, и при этом – во всем и всегда следуете за нами. Мы, мужчины, это очень ценим. Для вас и ради вас мы добиваемся успехов, стремимся быть сильными и достойными вашей любви. Стараемся окружить вас заботой и вниманием.



Потому что, как очень точно сказал поэт Эдуард Асадов, -

Не зря же в нашем лексиконе есть

Слова или понятие такое,

Как «рыцарство», или «мужская честь»,

Иль попросту «достоинство мужское»!



Нет, ведь не скидка женщине нужна,

А наша чуткость в счастье и кручине.

И если нету рыцарства в мужчине,

То, значит, просто грош ему цена!

И я к мужчинам обращаю речь:

Давайте будем женщину беречь!



Дорогие женщины, пусть любящие люди всегда вас оберегают. Пусть в вашей жизни будет больше счастья и радости, цветов и улыбок, красоты и внимания!



Глава Пермского края Д. Н. Махонин

© «Вечерние ведомости»