Пермь: новости дня
12:00 | 6.03.2020
Глава Прикамья поздравляет женщин с 8 Марта
В будни и праздники, на работе и дома вы наполняете жизнь теплом, радостью и гармонией, вы умеете совмещать ответственную работу и домашние хлопоты, заботиться о близких и находить время на себя.
Вы – наше вдохновение и поддержка. Ведете нас вперед, и при этом – во всем и всегда следуете за нами. Мы, мужчины, это очень ценим. Для вас и ради вас мы добиваемся успехов, стремимся быть сильными и достойными вашей любви. Стараемся окружить вас заботой и вниманием.
Потому что, как очень точно сказал поэт Эдуард Асадов, -
Не зря же в нашем лексиконе есть
Слова или понятие такое,
Как «рыцарство», или «мужская честь»,
Иль попросту «достоинство мужское»!
Нет, ведь не скидка женщине нужна,
А наша чуткость в счастье и кручине.
И если нету рыцарства в мужчине,
То, значит, просто грош ему цена!
И я к мужчинам обращаю речь:
Давайте будем женщину беречь!
Дорогие женщины, пусть любящие люди всегда вас оберегают. Пусть в вашей жизни будет больше счастья и радости, цветов и улыбок, красоты и внимания!
Глава Пермского края Д. Н. Махонин
© «Вечерние ведомости»
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