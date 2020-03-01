Благодаря федеральной поддержке в этом году ПГНИУ и Пермский УрО РАН обновят научное оборудование

11:54 | 6.03.2020

Обновление научной приборной базы проходит в рамках национального проекта «Наука», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) вошли в программу обновления приборной базы для научных организаций. Квоту на закупку оборудования в этом году обе организации получили от Министерства науки и высшего образования РФ. Классический университет получил 30,44 млн рублей, Пермский УрО РАН – 39,3 млн рублей.



Благодаря этой поддержку ПГНИУ сможет уже в этому году обновить приборную базу не менее чем на 6%, а к 2024 году - примерно на 50%.



В рамках программы планируется закупить оборудование для нескольких факультетов ПГНИУ: химического, физического, механико-математического, биологического, геологического, историко-политологического и филологического.



ПГНИУ и ПФИЦ УрО РАН являются участниками научно-образовательного центра «Рациональное недропользование». Поэтому предполагается, что оборудование будет доступно для использования студентами и учеными не только этих организаций.



«Для участников Пермского НОЦ обновление приборной базы – это возможность модернизировать центры коллективного пользования научными установками. Очень важно сделать так, чтобы оборудование было доступно и для использования молодыми специалистами из других научных организаций и университетов. Мы надеемся, что успешное выполнение программы обновления оборудования в этом году позволит получить от Министерства дополнительные финансовые квоты в следующем», – рассказал проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Андрей Ветров.



НОЦ «Рациональное недропользование» создан в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в кооперации с предприятиями реального сектора экономики, в их числе ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий». Идут переговоры об участии в НОЦ еще с целым рядом предприятий машиностроения, химической и телекоммуникационной отраслей.



Напомним, итоги работы НОЦ за год на Совете научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой представил глава Пермского края Дмитрий Махонин. За год Пермский НОЦ выполнил почти 200 исследований и разработок для бизнеса. Участники НОЦ «Рациональное недропользование» в 2019 году зарегистрировали более 50 патентов, создали 120 высокотехнологичных рабочих мест.

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