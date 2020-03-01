Пермь: новости дня
11:54 | 6.03.2020
Благодаря федеральной поддержке в этом году ПГНИУ и Пермский УрО РАН обновят научное оборудование
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) вошли в программу обновления приборной базы для научных организаций. Квоту на закупку оборудования в этом году обе организации получили от Министерства науки и высшего образования РФ. Классический университет получил 30,44 млн рублей, Пермский УрО РАН – 39,3 млн рублей.
Благодаря этой поддержку ПГНИУ сможет уже в этому году обновить приборную базу не менее чем на 6%, а к 2024 году - примерно на 50%.
В рамках программы планируется закупить оборудование для нескольких факультетов ПГНИУ: химического, физического, механико-математического, биологического, геологического, историко-политологического и филологического.
ПГНИУ и ПФИЦ УрО РАН являются участниками научно-образовательного центра «Рациональное недропользование». Поэтому предполагается, что оборудование будет доступно для использования студентами и учеными не только этих организаций.
«Для участников Пермского НОЦ обновление приборной базы – это возможность модернизировать центры коллективного пользования научными установками. Очень важно сделать так, чтобы оборудование было доступно и для использования молодыми специалистами из других научных организаций и университетов. Мы надеемся, что успешное выполнение программы обновления оборудования в этом году позволит получить от Министерства дополнительные финансовые квоты в следующем», – рассказал проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Андрей Ветров.
НОЦ «Рациональное недропользование» создан в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в кооперации с предприятиями реального сектора экономики, в их числе ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий». Идут переговоры об участии в НОЦ еще с целым рядом предприятий машиностроения, химической и телекоммуникационной отраслей.
Напомним, итоги работы НОЦ за год на Совете научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой представил глава Пермского края Дмитрий Махонин. За год Пермский НОЦ выполнил почти 200 исследований и разработок для бизнеса. Участники НОЦ «Рациональное недропользование» в 2019 году зарегистрировали более 50 патентов, создали 120 высокотехнологичных рабочих мест.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:32 | 6.03.2020
В центре уральской столицы выделенную полосу сделали с нарушениями
15:58 | 6.03.2020
Команда пермских спортсменов заняла призовое место на финале Кубка России по синхронному катанию
15:52 | 6.03.2020
В Чайковском открыли бюст солдату 6-й роты 104 Псковской парашютно-десантной дивизии
14:57 | 6.03.2020
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
14:10 | 6.03.2020
В Богдановиче будут судить свердловчанку, обвиняемую в незаконном хранении наркотиков массой 1,48 грамм
13:23 | 6.03.2020
В Екатеринбурге займутся реконструкцией улицы Кирова
13:11 | 6.03.2020
В Пермском крае в 2020 году для 7,5 тысячи ребят построят новые детские сады и школы
12:52 | 6.03.2020
В Свердловскую область вновь вернется плюсовая температура
12:50 | 6.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
12:41 | 6.03.2020
В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка в пожаре
12:32 | 6.03.2020
Спикер ЗС поздравляет жительниц Пермского края
12:30 | 6.03.2020
В Екатеринбурге наградили победителей и призеров ГТО
12:22 | 6.03.2020
В Ревде ограничат движение по улице Карла Либкнехта
12:04 | 6.03.2020
Фигуристы из Прикамья стали призерами чемпионата мира среди юниоров
12:00 | 6.03.2020
Глава Прикамья поздравляет женщин с 8 Марта
11:54 | 6.03.2020
Благодаря федеральной поддержке в этом году ПГНИУ и Пермский УрО РАН обновят научное оборудование
11:49 | 6.03.2020
В Перми прошел концерт «Когда в город приходит весна»
11:41 | 6.03.2020
В выходные в Перми снова потеплеет
11:39 | 6.03.2020
Свердловский «Автомобилист» проведёт третий матч плей-офф
11:14 | 6.03.2020
В Екатеринбурге пропала 67-летняя женщина
10:49 | 6.03.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге депутата Гордумы Константина Киселёва закроют на карантин
10:22 | 6.03.2020
Паводок в Екатеринбурге начнётся в апреле
10:08 | 6.03.2020
В Екатеринбурге запретили парковаться на одной из улиц
09:42 | 6.03.2020
В Первоуральске спасатели вывели из огня шесть человек