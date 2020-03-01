В Перми прошел концерт «Когда в город приходит весна»

11:49 | 6.03.2020

Во Дворце культуры им. Солдатова состоялся праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню, женщин поздравили первые лица края и города. Подарком для присутствующих стало выступление группы «VIVA» из Москвы.



Праздничный концерт начался с номера «Вальс» из балета «Спящая красавица» в исполнении Пермского хореографического училища.



С наступающим 8 Марта присутствующих дам поздравили глава Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Дмитрий Самойлов.



- Практически вся 300-летняя история Перми связана с именами женщин. Наш город основан по указу великой императрицы Екатерины II, да и сам топоним «Пермь» – женского рода. Все существование и развитие Перми было бы невозможно без талантливых и неординарных женщин. В нашем городе сегодня тысячи уникальных, успешных женщин, которые руководят предприятиями, учреждениями. Спасибо за участие в развитии города. Здоровья, благополучия и тепла, – поздравил Дмитрий Самойлов.



Перед гостями выступили пермские артисты – Анастасия Усольцева и детский ансамбль «Брусничка» детской музыкальной школы №1, шоу барабанов «Ракета».



Главным подарком для дам стало выступление группы «VIVA» из Москвы. Коллектив исполнил такие известные композиции, как «Эти глаза напротив», «Чертово колесо», «Белая ночь», «Сибирские морозы» и другие.

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