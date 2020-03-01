В выходные в Перми снова потеплеет

11:41 | 6.03.2020

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов, солнечно. Сегодня, 6 марта, днем будет около -2°C, ночью – до -13°C.



Завтра ожидается сильный ветер, осадки, около -2°C. В воскресенье, 8 марта, столбик термометра поднимется до +5°C. В понедельник потепление продолжится, ожидается дождь.

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