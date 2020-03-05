Пермь: новости дня
18:50 | 5.03.2020
В этом году для 14 тысяч школьников Прикамья заработает 21 современный центр образования
Сегодня, 5 марта, на заседании правительства Пермского края обсудили создание новых центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые создаются в регионе в рамках национального проекта «Образование».
Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, в текущем году на базе школ в 20 муниципалитетах появится 21 «Точка роста», в которых для ребят будут проводиться не только уроки по учебным предметам, но также занятия по программам дополнительного образования. «Очень важно, что в этих центрах, которые будут оснащены специальным оборудованием, смогут заниматься дети из других школ близлежащих территорий», - подчеркнул он. С нового учебного года 2020/2021 «Точки роста» смогут посещать порядка 14 тыс. детей.
Как отметила министр образования и науки Пермского края, в «Точках роста» будут созданы все условия для внедрения новых технологий по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ. Кроме того, во внеурочное время ребята смогут заниматься в центрах дополнительного образования проектной и научно-технической деятельностью, шахматами, изучать IT-технологии, медиатворчество и др.
Так, например, в центрах «Точка роста» в рамках школьной программы на уроках технологии ребята смогут пользоваться 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами и др. На уроках ОБЖ будут использоваться тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, для удаления инородных предметов из верхних дыхательных путей, наборы имитаторов травм и поражений и пр.
В «Точках роста» будут обучать и учителей. В частности, преподавателям расскажут, как работать в команде, как развивать креативное и критическое мышление, презентовать свои проекты, а также научат создавать планы и техники проведения занятий, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, управлению коптерами, навыкам разработки виртуальной реальности и др.
Заместитель председателя правительства - министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов предложил для эффективной работы «Точек роста» организовать над ними шефство со стороны промышленных и крупных сельскохозяйственных предприятий. Глава Прикамья Дмитрий Махонин идею поддержал и поручил краевым минобру и минпрому детально проработать этот вопрос.
Напомним, всего в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется 10 региональных проектов. Ранее на заседании правительства обсудили реализацию проекта «Успех каждого ребенка».
© «Вечерние ведомости»
05.03.2020
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