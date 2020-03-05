Коллективы пермских школ посостязаются в «Битве хоров»

17:30 | 5.03.2020

18 марта в зале частной филармонии «Триумф» (Ленина 44) пройдет VIII Краевой открытый детско-юношеский хоровой конкурс-фестиваль исполнения песен на иностранном языке «Битва хоров 2020».



Лучшие хоровые коллективы школ Перми встретятся на «Битве хоров», чтобы помериться силами в трех испытаниях.



Первый раунд — домашнее задание, где каждый коллектив исполняет одно произведение в любом эстрадном жанре. Второй раунд — «Угадай мелодию». В нем каждый коллектив выдвигает команду из 5 человек, которая отгадывает звучащие мелодии.



Третий раунд — коллективы случайным образом выбирают одну из предложенных организатором песен и исполняют ее без подготовки.



Площадка для конкурса-фестиваля в этом году выбрана не случайно: в этом здании располагался старейший кинотеатр города — «Триумф», а тема «Битва хоров 2020» — My Life’s Soundtrack. Это значит, что команды выбирают для исполнения саундтреки к мультфильмам, сериалам, фильмам, видеоиграм.



«Битва хоров 2020» проходит в рамках муниципального проекта «Говорим по-английски» и уже восьмой год является знаковым событием для города. По итогам конкурса-фестиваля жюри присуждает звание лауреатов I, II и III степеней с вручением специальных дипломов и призов.



Мероприятие пройдет 18 марта. Начало саундчека — в 10:30, начало конкурса — в 11:00.

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