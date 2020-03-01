Строительство крытого ледового дворца в Соликамске возобновят в начале лета

13:25 | 5.03.2020

В среду, 4 марта, глава Прикамья Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита в Соликамский городской округ посетил микрорайон «Клестовка», где планируется строительство крытого ледового дворца и нового здания для гимназии №2.



Возведение ледовой арены общей площадью почти в 3,5 тыс. кв. метров и с трибунами на 298 человек в Соликамске началось еще в 2018 году, однако подрядчиком были сорваны сроки строительства. В связи с этим муниципалитет расторг контракт с застройщиком.



Дмитрий Махонин поручил в сжатые сроки провести экспертизу и оценку проделанных на стройплощадке работ, чтобы конкурс на поиск нового подрядчика был объявлен в самое ближайшее время. Как заверил глава Соликамского городского округа Алексей Федотов, строительные работы на площадке планируется возобновить уже в начале лета, а принять юных спортсменов ледовый дворец сможет в первом квартале следующего года.



В ходе осмотра строительной площадки глава Прикамья также пообщался с родителями ребят, которые в Соликамске занимаются хоккеем. По их словам, сейчас в городе работают два открытых катка, а это значит, что у детей есть возможность играть в хоккей только в холодное время года.



В связи с этим Дмитрий Махонин поручил главе муниципалитета и краевому минспорта держать процесс строительства на особом контроле, а также проработать альтернативные варианты для занятий хоккеем. «Пока ледовый дворец будет строиться, мы должны обеспечить ребятам возможность заниматься спортом либо на площадке в Березниках, либо - в крайнем случае - в Красновишерске. Как мне обещает министр спорта, у ребят будет возможность 3 раза в неделю заниматься на льду», - подчеркнул он.



Также Дмитрий Махонин осмотрел строительную площадку для нового здания соликамской гимназии №2, которая расположится по соседству с будущим ледовым дворцом и действующим физкультурно-оздоровительным центром (ФОЦ).



Сейчас гимназия №2, где учатся 625 ребят, располагается в 2 зданиях 1895 и 1982 годов постройки. Кроме того, у образовательного учреждения отсутствует территория для занятия физкультурой на открытом воздухе. В связи с этим было принято решение о строительстве нового здания.



Новое помещение для гимназии будет рассчитано на 825 человек, таким образом, в нем смогут учиться ребята из других школ Соликамска. Учитывая количество детей, обучающихся во вторую смену в школах микрорайона «Клестовка» и центральной части города, а также развитие жилого сектора в микрорайоне и поселке Карналлитово, создание дополнительных мест позволит обеспечить потребность жителей в услугах общего образования. Общая площадь гимназии составит 17 тыс. кв. метров. По данным главы Соликамского городского округа, уже через месяц будет объявлен конкурс на поиск подрядчика, а сдать готовый объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.



Ранее глава Прикамья осмотрел строительные площадки детского сада и школы в Березниках.



Напомним, в текущем году в Пермском крае будет построено 6 школ на более чем 5 тыс. учащихся и 13 детских садов на более чем 2,5 тыс. мест, в том числе и в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в регионе были построены и сданы 4 школы на более чем 2 тыс. учащихся и 10 детских садов на более чем 2 тыс. мест.

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