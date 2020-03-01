В преддверии 8 марта в пермском трамвае женщинам будут дарить цветы

12:28 | 5.03.2020

6 марта сотрудники МУП «Пермгорэлектротранс» поздравят пассажиров с наступающим Международным женским днем.



В честь праздника в одном из новых трамвайных вагонов пермские поэты прочтут свои стихи, а женщинам будут дарить цветы.



Зарядиться праздничным настроением можно будет в трамвае, который начнет движение от остановки «Борчанинова» в направлении остановки «Висим» в 15:53.

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